نهاد أبو القمصان: تداول صور نيرة أشرف بالحجاب هيمنة سلفية مخالفة للشرع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية والمحامية بالنقض، على انتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراحلة نيرة أشرف وهي ترتدي الحجاب تم تصميمها باستخدام برامج الفوتوشوب، قائلة: «مشهد يعكس الوصاية على جثة الفتاة ومهين ومخالف للشرع ولو اعتبرنا أنها معتزة بشكلها بدون حجاب وتم تصميم الصورة بوصاية عليها دون رغبتها».

تدليس وقسوة شديدة على نيرة

وأضافت أبو القمصان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة on: «تعكس قناعات مجتمعية ووصاية مخالفة للشرع، حتى الأزهر نفسه بغض النظر عن فرض الحجاب أو لا، قال قد يكون ترك الحجاب معصية لكن أيضا الكذب أخطر، وأعقد أن عمل صور للراحلة بهذا الشكل يعتبر نوعا من التدليس والقسوة الشديدة التي تصل للتعدي على سيرة البنت».

وتابعت المحامية بالنقض: «أنت مالك هي اختارت شكلها كده، أنت بتمارس وصاية على فتاة في ذمة الله دي هيمنة سلفية على أهالي الضحية، احترموا الأسرة وبنتهم بلاش مزايدات عليهم ده مش عزاء دي إهانة».

ووجهت رسالة لمن وضع لافتات بصور الفتاة مرتدية الحجاب: «شيلوها بلا مزايدات على الناس واحترموا حزن أسرتها.. علاقتها بربنا بينها وبين ربنا دي جريمة أخلاقية مؤذية».

نيابة المنصورة تفض أحراز القضية

وانتهت نيابة المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من فض أحراز قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة «نيرة أشرف عبدالقادر»، التي سدد لها زميلها «محمد عادل»، 3 طعنات نافذة أودت بحياتها، وتضمنت الأحراز «سكين» بيد خشبية ونصل معدني حاد.