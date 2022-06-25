العروسة بوسي ماتت وهي بتمضي على وثيقة الزواج.. شقيق العريس يكشف مفاجآت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين طرفة عين وانتباهتها، تحولت مراسم عقد القران إلى عزاء؛ المقاعد تصطف جنبا إلى جنب، وبدلًا من تبادل التهاني والمباركات انتشرت عبارات المواساة والعزاء، «بوسي كامل أبو أحمد» التي لفظت أنافسها الأخيرة لحظة عقد قرانها، لم تعلم أن ابتسامتها لخطيبها كانت ابتسامة الوداع، وأن صورتهما سويًا كانت آخر هداياها له قبل أن تترك العالم وترحل.

مسكت القلم تمضي فوقعت ماتت

ومن جانبه، كشف «قاسم كبسة» شقيق العريس، اللحظات الأخيرة للعروس «بوسي» التي توقيت خلال عقد قرانها مساء أمس: «روحنا مضينا على القايمة بعد العصر، وجهزنا لحد موعد كتب الكتاب، وإحنا قرايب عمومًا ومع بعض والعروسة كانت مبسوطة، أكلت معانا واتصورنا ومفيش أي حاجة ولا أي بوادر لأي تعب».

وتابع شقيق العريس لـ«هُن»: «أخويا مضى على قسيمة الزواج، وجينا نجيبها تمضي مسكت القلم ووقعت قبل ما تمضي، افتكرناها مغمى عليها طلعت ماتت، ومكانتش تعبانة ولا عندها أي مشاكل».

شقيق العريس: أخويا حالته صعبة

وأكد «قاسم كبسة»، أن العريس يمر بحالة نفسية سيئة وصدمة كبيرة عقب وفاة العروس، خاصة أن بينهما قصة حب طويلة ولم تكتمل بالزواج مثلما خططا لها.

وخيم الحزن على قرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إثر رحيل العروس «بوسي»؛ إذ بدأت تفاصيل الواقعة عندما طلب المأذون توقيع العروسة على قسيمة الزواج، وبدأ التحدث معها ليجدها قد فارقة الحياة وهي مبتسمة، وتم على الفور نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية.