ريم البارودي تثير الجدل بشأن ارتباطها: رسالة ودبلة وسيشن.. صور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها بجلسة تصوير جديدة، أبرزت ملامحها وأنوثتها، في جلسة بسيطة اعتمدت فيها على الظهور الهادئ بفستان سواريه بسيط، ومكياج ترابي صريح، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت ريم البارودي على الصور: «لا تختر شخصًا جميلًا، اختر شخصًا يجعل حياتك جميلة».

إطلالة ريم البارودي

وظهرت ريم بفستان من الستان، تايبست، جاء مفتوحًا من الخلف، طويل دون أكمام، بدرجات الموف، من توقيع «bebe» فضلًا عن تسريحة شعر كلاسيكية، بأيدي صالون الصغير، مع مكياج ترابي صريح مع الألوان اللامعة.

واعتمدت الفنانة على المجوهرات الألماسية، وعلى رأسها سلسلة للظهر، فضلًا عن إظهارها التاتو الموجود بالخلف.

هل ارتبطت ريم البارودي؟

وأثارت الفنانة ريم البارودي، الجدل مؤخرًا بشأن ارتباطها، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ليدين بهما دبلتا خطوبة دون أن تعلق أو تدون كلمات عليها، ما أثار الجدل بشأن ارتباطها مُجددًا.

ريم البارودي ترفض الحديث عن ارتباطها

وعلقت الفنانة ريم البارودي، خلال لقائها في أحد البرامج الحوارية التي عرضت خلال الموسم الرمضاني 2021، على الأنباء المتداولة آنذاك بشأن ارتباطها بأحد رجال الأعمال، قائلة: «إحنا في مجتمع شرقي بيرفض الحاجات اللي زي دي.. لما يبقى في حاجة حقيقية هقول».