الامارات | تنتظره 6 سنوات سجن فقط .. ضبط تاجر مخدرات أمريكي بحوزته بضاعة تكفي لقتل 12 مليون شخص !

شكرا لقرائتكم خبر عن تنتظره 6 سنوات سجن فقط .. ضبط تاجر مخدرات أمريكي بحوزته بضاعة تكفي لقتل 12 مليون شخص ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت محكمة أميركية، الجمعة، عدة تهم لتاجر مخدرات بعد ضبطة ومعه كمية ضخمة من مخدر "الفينتانيل" الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون كافية لقتل 12 مليون شخص.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الرجل الذي يبلغ 60 عاما وينحدر من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر.

وحجزت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوغرامات من مخدر "الفينتانيل" القاتل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش.

وعند البحث في بيت الموقوف، عثر به على أكثر من 20 كيلوغراما من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 غراما من مخدر "ميثام فيتامين".

ويوضح الخبراء أن الجرعة القاتلة من مخدر "الفينتانيل" لا تزيد عن ميليغرامين، وهو ما يعني أنه شديد الخطورة.

واحتج النائب العام في مقاطعة "أورانج" بولاية كاليفورنيا، إنه من غير المقبول أن تكون ثمة عقوبة من بضع سنوات لشخص لديه القدرة على قتل 12 مليون شخص.

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