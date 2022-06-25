7 نصائح للتخلص من الصداع النصفي المزمن.. «هتقضي عليه نهائيا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أزمة كبيرة يعاني منها كثير من الأشخاص، والتي تكمن في الشعور بالصداع النصفي المزمن على مدار فترات طويلة من اليوم، والذي قد يستمر لساعات، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للشعور بهذا الألم المزمن.

ووفق ما ذكر موقع healthline العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة، أنه للشعور بآلام الصداع النصفي المزمن تتضافر عدة عوامل لزيادة خطر الإصابة بنوباته المتكررة، والتي يأتي من بينها الشعور بالإجهاد، وتوتر العضلات، وقلة النوم أو كثرة النوم، إلى جانب بعض الأطعمة أو المشروبات التي تعد كمحفزات للأمر.

الصداع النصفي المزمن

يحدث الصداع النصفي المزمن لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وغالبًا ما تستمر النوبات أربع ساعات أو أكثر.

والصداع النصفي المزمن هو حالة شائعة، تتراوح التقديرات من حوالي 1% إلى ما يصل 5% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون منه، وقد تحدث على إثره العديد من المشكلات، كالاكتئاب والقلق ومشكلات أخرى مثل مشاكل النوم شائعة.

نصائح للحد من الشعور بالصداع النصفي

قد لا تتمكن من منع كل نوبة للصداع النصفي، ولكن هناك طرقًا للاعتناء بنفسك والمساعدة في تقليل تواترها، وفيما يلي بعض نصائح الرعاية الذاتية إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، للحد من الشعور بآلامه:

1- شرب كميات كبيرة من المياه.

2- الاسترخاء لقضاء وقت طويل في الطبيعة.

3- اتبع عادات النوم الصحية.

4- قلل من توقيت التعرض للأجهزة الإلكترونية.

5- تجنب التعرض للضوضاء والإضاءات العالية قدر الإمكان.

6- تجنب تناول الكافيين والمنبهات.

7- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.