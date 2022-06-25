سارة السقا أول جراحة في غزة: القطاع في حاجة إلى طبيبة ست

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مدينة اكتست شوارعها بلون الدماء، عدد جرحى العيارات النارية فيها وذوي الإصابات المعقدة والخطيرة، يفوق قدرة النظام الصحي على الاستجابة لها، اختارت الطبيبة العشرينية سارة السقا طريقا مهنيا اختلفت به عن زميلاتها بالمهنة، حفرت اسمها في سجلات تاريخ الصحة الفلسطينية كأول طبيبة جراحة عامة في غزة، لتنافس الرجال في هذا التخصص المهم في المدينة.

أول طبيبة جراحة عامة في غزة

إثنا عشر عاما قضتهم الطبيبة الفلسطينية سارة السقا، بين المراجع العلمية والتدريب العملي في مجال الجراحة العامة، بداية من التحاقها بالجامعة وصولًا إلى حصولها على شهادة البورد الفلسطيني في تخصص الجراحة العامة، لتصبح بذلك أول طبيبة جراحة في قطاع غزة: «بكل الحروب اللي مرت على غزة ما في طبيبة جراحة ست في القطاع كله، كلهم أطباء رجالة وبعض السيدات بتواجه صعوبة وخجل من الأطباء الرجال خاصة في الجراحات النسوية المتخصصة»، تقول في بداية حديثها لـ«الوطن» عن سبب اختيارها ذلك التخصص الطبي دون غيره.

شهادة البورد الفلسطيني

على مدار خمس سنوات اجتهدت «سارة» صاحبة الـ29 عامًا، في دراسة شهادة البورد، وهي درجة علمية يتم فيها تدريب الأطباء على الجراحة العامة حسب المعايير الدولية، وبحسب رواية ابنة غزة الفلسطينية، اجتازت خلالها عدة امتحانات شفوية وتقييمية وعملية حتى حصلت على الشهادة الأسبوع الماضي كأول طبيبة بغزة تحصل عليها، فأحدثت بذلك علامة مميزة في مسيرة العمل بالصحة الفلسطينية.

ملاحظة الطبيبة العشرينية التي تخرجت في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة، لافتقار القطاع المحتل لطبيبة سيدة جراحة، لرفع الحرج عن النساء من إجراء العمليات الجراحية بواسطة أطباء رجال، ليست الدافع الوحيد فقط لاختيار ذلك التخصص الطبي على وجه التحديد، وبحسب روايتها لا يوجد أحد من أهل غزة لم يفقد شخصًا عزيزًا عليه في القصف أو الحروب المختلفة التي شهدها القطاع.

استشهاد أستاذها وصديقها في المستشفى

«فقدت أستاذي ومعلمي وزميلي الدكتور أيمن أبو العوف استشهد في حرب غزة مايو 2021 وقت القصف، كل الأحداث اللي بنعيشها دفعتني للتخصص في الجراحة العامة»، تروي أول طبيبة جراحة عامة في قطاع غزة، الأسباب الآخرى التي دفعتها لاختيار ذلك التخصص الصعب والدقيق، فهناك إصابات حرجة وخطيرة في أوقات القصف التي تشهدها غزة من حين لآخر، تحتاج إلى قدرات جراحية متطورة، وفقا لأحدث المعايير العلمية العالمية.

طيلة فترة التخصص الطبي، شاركت الطبيبة العشرينية في إجراء جراحات مختلفة، من بينها لسيدات، فبات حلمها يتحقق يوما تلو الآخر، بحسب تعبيرها.

وأعلن التلفزيون الفلسطيني الأسبوع الماضي، حصول الدكتورة سارة السقا، على شهادة البورد الفلسطيني كأول طبيبة سيدة تحصل على تلك الشهادة في تخصص الجراحة العامة بقطاع غزة.