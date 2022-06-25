الامارات | بيلي إيليش: "يوم أسود للنساء في الولايات المتحدة" !

شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش: "يوم أسود للنساء في الولايات المتحدة" ! والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت النجمة العالمية ​بيلي إيليش​ التاريخ، وهي البالغة من العمر 20 عاماً، كأصغر نجمة على الإطلاق تتصدر مسرح جلاستونبري في انكلترا، مقدمة مزيجًا رائعًا من اغانيها وهي ترتدي تي شيرت كبير الحجم وشورت مطابق امام آلاف المعجبين المنتظرين يوم البارحة.

وتطرقت بيلي وهي توجه كلمة الى جمهورها الى قرار المحكمة الاميركية العليا يوم البارحة الذي قضى بإلغاء الحق الدستوري بالاجهاض، ما يعني انه سوف يُترك الحق لكل ولاية اتخاذ القرار اذا كان الاجهاض قانونياً على ارضها ام مخالفاً للقوانين. وقالت بيلي إيليش تعليقاً على الموضوع: "اليوم هو يوم أسود حقًا للنساء في الولايات المتحدة. سأقول ذلك فقط لأنني لا أتحمل التفكير في الأمر بعد الآن."

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