«ميار» أصيبت بالبهاق بسبب الضغط النفسي: «الزعل بيوصل للمرض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت ميار سيد قصة كفاحها مع مرض البهاق ومواجهتها التنمر من بعض الأشخاص، قائلة إن أعراض البهاق ظهرت عليها منذ 2019: «في يوم وليلة لقيت في جسمي بقع، وكانت نفسيتي قبلها مش أحسن حاجة».

«ميار» عن إصابتها بالبهاق: الأطباء قالولي دي مش حاجة

وأضافت «سيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنها استغربت من ظهور بقع في يديها، ما دفعها لإجراء كشفًا طبيًا: «الأطباء قالولي دي مش حاجة».

ولفتت الفتاة، التي تعيش في القاهرة، أنها بعد حصولها على حقن كورتيزون وأدوية أخرى كثيرة، انتشر البهاق في كل جسدها، فأخبرتها الطبيبة بأنه بهاق، وهذا كان بعد عام من ظهور البقع في يديها.

«ميار»: الضغط أثر على نفسيتي

وأوضحت أن التأثير النفسي له عامل كبير في ظهور البهاق: «قبل ظهور البقع كنت بمر بمشاكل مع صحابي وفي الشغل، كذا حاجة مع بعض، وكنت بسكت كتير مش بحكي ومش بنزل أخرج ومكنتش بعرف أطلع اللي أنا فيه، بعد سنة كاملة من الضغط أثر على نفسيتي».

ولفتت إلى أنها حاليا تتجنب الشعور بالحزن: «بهرب من الزعل، ومش بقدر أشوف حد زعلان حتى لو في الشارع بقعد بواسيه وأقوله مش مستاهلة، الزعل ممكن يوصل للمرض».