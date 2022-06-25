صديقة الطالبة الأردنية تكشف أسرارا جديدة: «رسالة التهديد جات لها عن طريق الجامعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال واقعة الطالبة الأدرنية إيمان إرشيد، تثير حالة من الغضب والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مقتلها غدرا على يد مجهول بعد إطلاق عدة أعيرة نارية عليها، في جريمة بشعة.

تفاصيل مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

وكانت الطالبة الأردنية التي تدعى إيمان إرشيد لقيت مصرعها، إثر تلقيها عدة طلقات نارية من شخص مجهول داخل الحرم الجامعي، وذلك عقب انتهاءها من أداء امتحانها، حيث كانت تستعد لانتظار شقيقها الذي سيصطحبها إلى المنزل.

وكشفت التحريات التي تضمنها بيان الأمن العام في العاصمة الأردنية عمان، أنه في ظهر يوم الخميس الموافق 23 يونيو عام 2022، أطلق شخص مجهول الهوية عدة أعيرة نارية على الطالبة إيمان إرشيد، طالبة كلية التمريض بإحدى الجامعات الخاصة، وذلك أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي في العاصمة عمان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبلاد مؤخرًا، من تحديد هوية الجاني الذي خطط لجريمة قتل الطالبة الأدرنية، الذي حاول إخفاء آثار جريمته بطرق مضللة قدر الإمكان.

صديقة الطالبة الأردنية تكشف أسرارا جديدة

وخلال التحقيقات، تم اكتشاف أن الفتاة تلقت رسالة من شخص مجهول، طلب منها خلالها التحدث معه، وإلا سيقتلها على غرار المصرية نيرة أشرف.

ومن ناحيتها كشفت آية الدويك، إحدى صديقات الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن «إيمان» لم تتلق تلك الرسالة بصورة شخصية، بل أنها وصلت إليها عبر أحد تطبيقات الدردشة الخاصة بالجامعة، «الرسالة جت لها على موقع الرسايل الخاص بالجامعة، مثل موقع صارحني وهيك اشي، بيكون في رابط بينكتب فيه مسجات من مجهول المصدر، هو عبارة عن موقع للتسلية بين الأصحاب والأصدقاء».