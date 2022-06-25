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الامارات | ركاب طائرة يعيشون لحظات من الرعب أثناء الهبوط .. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش ركاب طائرة قادمة من جمهورية الدومينيكان إلى مطار ميامي الأمريكي، لحظات من الرعب خلال هبوط عنيف للطائرة.

ووثق أحد ركاب الطائرة رعب الركاب خلال الهبوط حيث اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل أن تستقر الأمور.

ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.

وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 يونيو الجاري في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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