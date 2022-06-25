فرقة مياس اللبنانية تصل للعالمية بالباز الذهبي.. «أبهروا لجنة التحكيم برقصة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موهبة جماعية اسثنائية تمكنت من خطف الأنظار داخل وخارج أنحاء الوطن العربي، حتى تصدرت تريندات العديد من منصات التواصل الاجتماعي، إذ تمكنت فرقة الرقص الاستعراضي اللبناني الشهيرة «مياس» من الوصول للعالمية مؤخرا، بعد حصولها على الباز الذهبي في البرنامج العالمي الشهير «America’s Got Talent».

حصول فرقة مياس على الباز الذهبي في America’s Got Talent

وقبل أيام، تمكنت الفرقة اللبنانية الشهيرة من حصد الباز الذهبي في برنامج المسابقات العالمي «America’s Got Talent»، وذلك بعد أن حصل أعضائها على إعجاب لجنة التحكيم وإبهارها بواحدة من الرقصات المميزة لهن.

وسرعان ما تفاعل العديد من مشاهير الفن اللبنانيين مع فوز فرقة مياس، من بينهن هيفاء وهبي، ونجوى كرم، اللائي أشادن بأداء الفرقة المميز.

معلومات عن فرقة مياس

وعلى هذا النحو، يستعرض «هن» في السطور الآتية، أبرز المعلومات عن فرقة مياس الاستعراضية الشهيرة، كما يلي:

- تتكون الفرقة من مجموعة كبيرة من الفتيات اللائي يعتمدن على أداء الرقصات المميزة بشكل جماعي.

- يتابع حساب الفرقة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نحو 190 ألف شخص.

- في عام 2019، أبهرت فرقة مياس الحضور وأعضاء لجنة التحكيم في برنامج المسابقات العربي Arab Got Talent، حيث أشاد كل من الفنان أحمد حلمي، والمطربة نجوى كرم بأدائهن البارع.

- تحرص الفرقة على نشر عدد من مقاطع الفيديو عبر حسابها على منصة «انستجرام»، وذلك أثناء كواليس التحضيرات الخاصة بهن في البروفات المختلفة.

- نجحت الفرقة مؤخرًا في المشاركة بفعاليات مسابقات برنامج America’s Got Talent، وحصلت على الباز الذهبي العالمي.