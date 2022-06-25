الامارات | العملات المشفرة.. سرقة 100 مليون دولار من منصة ناشئة

شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة.. سرقة 100 مليون دولار من منصة ناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرق متسللون 100 مليون دولار من العملات المشفرة من تطبيق هوريزون بريدج، في أحدث سرقة كبرى في العالم الرقمي، حسبما ذكر موقع سي إن بي سي.

ولا تزال تفاصيل الهجوم غير معروفة، لكن منصة الأصول الرقمية (هارموني)، المطورة للتطبيق، قالت إنها اكتشفت السرقة صباح الأربعاء، وحددت فردا تعتقد أنه الجاني.

وقالت المنصة الناشئة، في تغريدة في وقت متأخر من الأربعاء: "لقد بدأنا العمل مع السلطات الوطنية والمتخصصين لتحديد الجاني واستعادة الأموال المسروقة".

وأضافت "نعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني للتحقيق في الهجوم".

ولم تكشف منصة هارموني كيفية سرقة الأموال بالضبط. ومع ذلك، أثار أحد المستثمرين مخاوف بشأن أمن التطبيق منذ أبريل الماضي

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