سر تحقيق فيديوهات نظافة البيوت ملايين المشاهدات.. «احذر من الوسواس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

انتشرت في الفترة الآخيرة على مواقع «السوشيال ميديا» فيديوهات حققت الملايين من المشاهدات على مستوى العالم، وهي فيديوهات تنظيف وترتيب البيوت في الصين، يشمل الفيديو نظافة المنزل بطرق مختلفة مستخدمة العديد من الآلات الحديثة والمنظفات، ثم ترتيب المنزل بطريقة صحيحة ومناسبة، تُنشر غالبية هذه الفيديوهات على كافة مواقع السوشيال ميديا وخاصة موقع تبادل الفيديوهات «تيك توك»، والسؤال المثار الأن لماذا تحقق هذه الفيديوهات ملايين المشاهدات؟

انتشار فيديوهات تنظيف وترتيب البيوت في الصين على «السوشيال ميديا»

فيديوهات تنظيف وترتيب البيوت في الصين من أكثر الفيديوهات تحقيقًا لأعلى المشاهدات وذلك بسبب ارتباطها بالراحة النفسية للفرد ورغبته بمعرفة كيف سيكون الشكل النهائي، عندما يتصفح شخص على أي موقع من مواقع السوشيال ميديا يظهر أمامه دائمًا فيديو خاص بالنظافة وترتيب المنزل، وهناك العديد من الفيديوهات يستخدم خلالها الأفراد العديد من الآلات الحديثة التي تساعدهم على النظافة، وعلى الرغم من معرفتنا أن هذه الفيديوهات محتواها ليس حقيقي بنسبة كبيرة أو غير متداول حولنا هذا الكم من النظافة أو هذه الآلات، لكننا نفضل مشاهدتها ومعرفة كيف ستكون نهاية هذا الفيديو.

الشعور بالراحة لدى المشاهدين

وسبب ذلك أن غالبية الأفراد يفضلون البقاء في أماكن منظمة ونظيفة، لذلك يفضلون مشاهدة هذه الفيديوهات حتى يشعرون بالراحة، كما قد يكون هناك العديد من الأفراد الذين يشاهدون هذه الفيديوهات بغرض تهدئتهم من التوتر أو الغضب، فعند تعرض فرد إلى نوبة غضب أو توتر عالي قد تساعد هذه الفيديوهات على إحساسه بالراحة النفسية وعدم شعور الفرد بتدهور حالته النفسية وبالتالي الشعور بهدوء الأعصاب.

@_catben_ Much needed sink cleaning ???? #asmr #sinkcleaning #satisfyingsounds #cleantok #motivation #deepclean #momlife original sound - Catherine Benson

@nikki_jessi #home #cleaning original sound - nikki_jessi

العلاقة بين فيديوهات النظافة والتريب ومرض الوسواس القهري

يعتقد البعض أن هناك علاقة بين فيديوهات تنظيف وترتيب البيوت في الصين ومرض الوسواس القهري، فمرضى الوسواس القهري الخاص بالنظافة خاصة يفضلون النظافة دائمًا والتنظيم في كل شئ، فعند مشاهدتهم لهذه الفيديوهات يعتقدون أن من يقوم بتصوير هذا المحتوى هو من مصابي وسواس النظافة القهري.

أوضح الدكتور، خالد كمال، الدكتور النفسي والتربوي، علاقة مشاهدة فيديوهات النظافة والترتيب بمرضى الوسواس القهري وقال:« انتشار هذه الفيديوهات منطقى جدًا بسبب أن أكثر من عشر البشر تنتمي للشخصية وسواسية، التي تحب وتفضل النظام والمظفاقة وجادة ودقيقة في عملها» مؤكدًا على أن الشخصية الوسواسية تختلف عن مرضى الوسواس القهري.

وواصل حديثه عن الشخصية الوسواسية قائلًا:« إن الشخصية الوسواسية تكون بسبب التربية الصارمة والشديدة تخلق أفراد صارمين جدًا في موضوع النظافة والنظام، وإذا تعرضت هذه الشخصية للضغوط في الحياة تتحول من الشخصية العادية إلى الشخصية المضطربة بالوسواس القهري، وفي جميع الحالات يفضلون جميعًا مشاهدة هذه الفيديوهات».

وأضاف في حديثه عن سبب تحقيق هذه الفيديوهات ملايين المشاهدات قال: « الناس العادية غير المنظمةبتتفرج على الفيديوهات دي بهدف الضحك والمرح أو التنمر على الأشخاص اللي بيحبو النظافة، فالأشخاص الغير منظمين أو مهملين في النظافة يسخرون ويتنمرون على الأشخاص المنظمة».