«بوسطجي السعادة» يفك كرب غارمة.. «عليها إيصالات أمانة بسبب جهاز بنتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، فقرة بعنوان «بوسطجي السعادة» يكون همزة وصل بين طرفين لنشر السعادة للغير أو يكون أحد أطرافه البرنامج لإيصال شيء لشخص يستحق السعادة.

معرضة للدخول للسجن بسبب الإيصالات

وقرأ الإعلامي أحمد يونس خطابًا مرسلًا من فتاة لم تذكر اسمها، طلبت الوقوف بجانب والدتها ومساعدتها، حيث أنها معرضة للدخول للسجن، وكانت تمضي على الكثير من إيصالات الأمانة لشراء جهازها.

وبالفعل حقق أحمد يونس حلم الفتاة حيث أجرى مكالمة هاتفية معها أخبرها بأن برنامج «أتوبيس السعادة» قرر مساعدة والدتها، «اعتبري المبلغ أتدفع، النهاردة هيكون مدفوع».

لديها 4 أبناء وزوجها بترت رجله

وقالت والدة الفتاة إنّ زوجها أجرى عملية بتر رجله، ولديها 4 أبناء، وقبل زواج ابنتها قررت شراء أجهزة بالتقسيط ولكنها لم تدفع أقساطها منذ حوالي 4 أشهر، وصاحب المحل هددها بالسجن، لافتة أنها كانت تعمل في مصنع للشباشب، وزوجها يجلس في المنزل منذ 4 سنوات لا يعمل.

وعبرت عن سعادتها بعدما حقق برنامج «أتوبيس السعادة» رغبة الفتاة في إنقاذ والدتها من الحبس، قائلة: «ربنا يبارك لك، ويرزقك، متشكرة جدا وألف شكر»، فرد عليها أحمد يونس قائلا: «احنا معاكي وأي حاجة احنا تحت أمرك، والشكر لربنا انتي فوق دماغنا».