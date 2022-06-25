«بدأت بمنشور ولحقوها في آخر لحظة».. قصة محاولة هاجر الحساني لإنهاء حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت خلال الأيام الماضية، بعض حالات الانتحار بين الشباب، محاولات منها تُصيب ويرحل أصحابها عن عالمنا في الحال، تاركًا خله العديد من التساؤلات، ووجع لا ينتهي بين أفراد عائلته، ومنها تُحبط أمام قدر الله تعالى، ليعطيهم مُجددًا فرصة للحياة.

هاجر الحساني حاولت الانتحار وتركت منشور الوداع

هاجر الحساني، خريجة إحدى كليات العلوم، بات اسمها يتداول خلال الساعات الماضية، بعدما عزمت النية على الانتحار، قبل أن تنجح أسرتها في إنقاذها، وذلك بعدما تركت الفتاة عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك» منشورًا تضمن التالي: «نهاية المطاف، ونهاية الكلام، الناس بقت خداعة أووي، أنا بخاف من إحساس الخوف، مش عارفه أوصفه، بس هو خوف من الخوف، اللي هو أنت مش مطمئن ولا عارف فين الحقيقة، وخصوصا لما حد يحاول يداري عنك الحقيقة علشان تتعافى، وده في ظنه، هو إنك تعافيت، وبعدها يجيب أَجَلَك بحاجة أنت مكنتش تتوقعها، مع إن أنت في الأساس مش بتتعافى، أنت بتموت مليون مرة من جواك، شك وتفكير وخوف».

وتابعت الفتاة: «الحقائق بقت باهتة، والبني آدم بقى مخيف أوي أوي، وأنا ماقتش قادرة أعيش وسط البشر دي، من كام يوم كنت واصلة لمرحلة سيئة أوي، وبعدها هديت شوية، بس النهاردة حصلت حاجات، تضاربت في بعضها معايا، اللي هو أنا مابقتش عارفة أفرَّق بين الحقيقة والكذب، وتايهة ومشتتة، وخايفة من البشر اللي حواليا، وأكتر الخوف، من أقرب الناس، أنا قررت أنهي حياتي؛ علشان أنا عايشة شِبه ميتة، في صراع داخلي مخيف، أستودعكم الله جميعًا، وأدعولي ربنا يرحمني».

اختفاء الفتاة وحذف المنشور

لم يمر الكثير على الأمر إلا واختفت الفتاة تمامًا عن منصات «السوشيال ميديا» فضلًا عن حذف المنشور ما أصاب المتابعين بالقلق والشك في حقيقة الرواية.

وحاول «الوطن» الوصول لبعض أصدقائها، إلا أنهم نفوا انتحار الفتاة مؤكدين إنها على قيد الحياة.

شقيقة الفتاة: لحقناها وتعبانة

وعقب انتشار الأمر، خرجت هند الحساني، شقيقة الدكتورة هاجر الحساني، لتؤكد أنه تم إنقاذ شقيقتها داخل المستشفى وإنها بحالة جيدة، وذلك بعدما فوجئت بالعديد من المكالمات التي تدعي أن شقيقتها أنهت حياتها.