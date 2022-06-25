الامارات | إنقاذ امرأة علقت بين الصخور أثناء السباحة بفضل «أبل واتش»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ امرأة علقت بين الصخور أثناء السباحة بفضل «أبل واتش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الشرطة الأمريكية من إنقاذ سيدة علقت بين الصخور أثناء السباحة في نهر بعد التواصل مع خدمات الطوارئ باستخدام ساعتها الذكية «أبل واتش».

وقامت المرأة بالاتصال برقم الطوارئ من خلال ساعة «أبل» الذكية الخاصة بها، وذلك بعد أن علقت قدمها في الصخور.

وقالت الشرطة أنه بعد إنقاذ السباحة، بدى عليها علامات انخفاض حرارة الجسم، وكانت في تأثر واضح.

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