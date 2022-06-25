مسنة وحفيدتها تعيشان حالة من الذعر بسبب ظهور حيوان مخيف أمام منزلهما «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الذعر الشديد أصابت مسنة وحفيدتها بعدما اكتشتفا وجود كائن خطير داخل حديقة المنزل الخاص بهما، وسرعان ما استدعوا رجال الإنقاذ من الحيوانات، الذين تمكنوا من معالجة الموقف بمعجزة كبيرة، حسبما ذكرت التقارير الإعلامية.

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن السيدة المسنة اكتشفت وجود أفعى وحشية داخل حديقة منزلها، وهو ما أصابها بالرعب الشديد، حيث اقترب طولها نحو 9 أقدام.

تفاصيل ظهور الأفعى الضخمة

وتقول السيدة المسنة، إنه بينما كانت تجلس داخل منزلها في ولاية نيويورك الأمريكية، سمعت صراخًا عاليا من أحد الجيران، ومن ثم خرجت مسرعة بصحبة حفيدتها، ليكتشفوا وجود الزاحف المرعب، وهو ما سبب لهم الشعور بذعر بالغ.

وخلال تصريحاتها الإعلامية قالت المسنة التي تدعى «سيندي»: «لم يكن لدي أي فكرة عما يحدث، في البداية شعرت بالرعب لأنني لم أر شيئًا كهذا من قبل».

لجوء المسنة لقوات الإنقاذ

وسرعان ما اتصلت «سيندي» بجمعية مقاطعة «إيري» الخاصة بالتعامل مع الحيوانات المخيفة، حيث قالت جينيفر ماليسكيس، محققة إنقاذ الحيوانات في مقاطعة إيري، التي استجابت للمكالمة: «بصراحة تامة كان هذا أكبر حدث صادفته على الإطلاق، لكنني قد نجحت فيه نجاحا باهرا».

وأوضحت «جينيفر» أن الثعبان كان على الأرجح أليفًا لكنه قد هرب أو ألقى به صاحبه وحاول التخلص منه، ولا نعرف بالضبط كيف حدث ذلك، ولكن سيكون هناك تحقيق في ذلك قريبا».

وأضافت محققة إنقاذ الحيوانات في مقاطعة إيري الأمريكية، أن عملية إغراق أو إطلاق الحيوانات الأليفة والحيوانات الغريبة في البرية، تعد شائعة جدًا في غرب نيويورك، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المواطنين والحيوانات أيضًا.