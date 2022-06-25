«الأهالي كانت بتزغرد».. «يارا» تكشف كواليس تمثيل فريقها لمصر في مسابقة مايكروسوفت العالمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكن ضغط المذاكرة عائقا لتحقيق حلمهم، بل كان بعد دعم الأهل العامل الأساسي لتشجيع طلاب تتفاوت أعمارهم بين 13 إلى 18 عامًا، سنوات دراستهم بين الإعدادية والثانوية وشاركوا في مسابقة مايكروسوفت العالمية مسابقة الـ«MOS» إحدى أهم المسابقات المعدة في المجال التكنولوجي، فمن خلال هذه المسابقة يتم اختبار مهارات الطلاب في برامج مايكروسوفت أوفيس المتعددة، وفقاً لما قالته المهندسة يارا قمر إحدى منظمي المسابقة المؤهلة لمسابقة «MOS» لـ«هن»

مسابقة دولية برعاية وزارة التعليم

بعد التطور التكنولوجي الهائل منذ أواخر القرن العشرين واهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد جيل على دراية بأهم متطلبات العصر، قدمت شركة سيرتي بورت برعاية وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العالمية ومصر للطيران الناقل الرسمي للطلاب مسابقة «MOS 2022»، وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية بمشاركة 3500 طالب، ثم اختيار 2000 طالب، ثم تصفية 130 طالبًا على مستوى الجمهورية بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة، والتي عبارة عن التالي: «مايكروسوفت وورد 2016،2019 -مايكروسوفت باوربوينت 2016 -مايكروسوفت باوربوينت2019 - مايكروسوفت اكسيل2016 - مايكروسوفت اكسيل 2019»، وهي إحدى أهم الأدوات التي يحتاج إليها سوق العمل في كافة المجالات.

التوجه إلى الولايات المتحدة

بعد اجتيازهم الاختبارات وتأهيلهم للمسابقة النهائية في مجال تكنولوجيا المعلومات يتجه الطلاب لمعسكر ثلاثة أيام، وخلال اليوم الثاني منها يقوم الطلاب بأداء الامتحان المطلوب في كافة التابعة لـ ميكروسوفت وورد، ثم بعدها يتم الإعلان عن الطلاب الفائزين بالمسابقة المحلية، والمؤهلين لتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الثالث، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم و رواد التعليم والتطوير التكنولوجي بالمسرح الكبير بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

انتظام الطلاب في المسابقة وفرحة الأهل بالطلاب المؤهلين

«الأهالي كانت بتزغرد من الفرحة» أقل ما يمكن التعبير به من أهل الطلاب وسط دموعهم وفرحتهم بتفوق أبنائهم في مجال هام مثل تكنولوجيا المعلومات وخاصة برامج العصر منها «إكسيل» و«مايكروسوفت وورد» وسفرهم لتمثيل بلدهم في مسابقة دولية.

وبالنسبة للطلاب المؤهلين هم «كريست هاني عبد الملاك، ملك حسين، حسين وليد أحمد خليل، أحمد شريف ومحمد وليد» وتتراوح محافظات الطلاب بين سوهاج والسويس ومطروح والقاهرة والدقهلية والفيوم، أما سفر الطلاب للولايات المتحدة سيكون خلال الشهر المقبل.