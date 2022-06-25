عبايات سادة ملونة موضة 2022.. «هتلاقي كل اللي نفسك فيه شياكة وأناقة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادة ما تبحث السيدات والفتيات عن ارتداء كل ما هو مريح وبسيط خاصة خلال شهور فصل الصيف، وذلك للتغلب على الشعور بالحر، مع الحصول على أناقة مميزة أيضا، لذلك اتجهت بعض الأنظار نحو البحث عن عبايات سادة ملونة موضة 2022، وذلك عبر المحرك العالمي الشهير «جوجل».

وعلى هذا النحو، يستعرض «هن» في السطور التالية، أبرز تصميمات عبايات سادة ملونة موضة 2022، حسب ما قدم موقع aliexpress العالمي، المهتم بشؤون الموضة.

عبايات سادة ملونة موضة 2022

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، طرحت العديد من بيوت الأزياء الشهيرة، تصميمات مميزة لـ عبايات سادة ملونة موضة 2022، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من الفتيات والسيدات.

وتضمنت العباءات المطروحة العديد من التصميمات المختلفة التي تميزت بأناقتها، والتي جاءت بشكل يناسب كل الأذواق.

تفاصيل تصميمات عبايات موضة 2022

وأبرز ما يميز تصميمات العباءات التي تم طرحها مؤخرًا، تسليط الضوء على الألوان الهادئة، والتي جاءت سادة دون وجود أي تطريزات، وذلك كي تعطي مساحات واسعة في ارتداء الأحذية وحمل الحقائب المنقوشة مختلفة الأشكال والألوان.

كما صممت بعض العباءات على لونين إلى جانب بعضهما البعض بشكل طولي، إذ سمح هذا التصميم بسهولة ارتداء حجاب وحذاء بألوان مختلفة تتناسب مع أي من اللونين المطروحين.

وجاءت بعض التصميمات الأخرى بقصات مختلفة ومميزة خاصة من منطقة الظهر، وهي ما أعطت تصميمًا مختلفًا وجذابًا أيضًا.

كما تم تصميم بعض العباءات بألوان وقصات سادة للغاية، وهو ما يتيح سهولة ارتداء الأحذية المنقوشة والمميزة معها.

جدير بالذكر أن العديد من النساء تحرص على ارتداء العباءات بشكل خاص خلال أيام العيد، أثناء أداء فريضة الصلاة، لذلك تتواجد الكثير من عمليات الإقبال على شراء العباءات خلال تلك الآونة، بالتزامن مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك.