قصة حب «يحيى» و«نجوى» مستمرة منذ 35 عاما: حديقة الأسماك وش الخير علينا

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قصص وحواديت حب شهدتها حديقة الأسماك، من بينها واحدة تمتد لعمر طويل، شعارها السند والوقوف معا، حكاية مليئة بالتفاني والإخلاص بين زوجين ظلا معا لمدة 35 عاما.

حصلت على الماجستير في سن الأربعين

تقول «نجوى» إنها تزوجت بشكل تقليدي في عام 1986، وأنجبت 5 بنات وولد واحد، أكبرهم «إيمان»، ثم حصلت على جواب التعيين في الصحة النفسية بالمطار، ثم تقدمت للجامعة وحصلت على دبلومة، ثم تقدمت في الماجستير، وفي نفس الوقت حصلت على 3 دبلومات، متابعة: «اشتغلت وأنا عندي 36 سنة، والدبلومات والماجستير كنت في الأربعينيات».

وأضافت «نجوى»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، أن بينها وبين زوجها الثقة الكبيرة والأمانة، «مكانش بيزنق عليا ويقولي إنتي جيتي أو روحتي، ولما عرف إني نجحت في الليسانس جابلي مكنسة هدية.

ولفتت إللىأن زوجها كان يخشى من فشلها في الحصول على الماجستير وهي سنها كبير، «كان دايما يقولي ربنا يكملها على خير»، موضحة أنهما زارا حديقة الأسماك بعد 3 أشهر من زواجهما «كانت وشها حلو».

كلمات غزل لها من زوجها

بكلمات غزل بدأ «يحيى» حديثه عن زوجته، عندما حصلت على الدبلومة لم تقتنع به وعندما عملت والتحقت بمستشفى الصحة النفسية، تطلعها لم يتوقف في التعليم فقررت استكماله، فلم يعترض أو يقف في طريقها، متابعا: «بالنسبة ليا هي الزوجة والأخت والحبيبة ودينامو البيت وحمل البيت خليته عليها».

وأضاف «يحيى»، خلال استضافته بنفس البرنامج، أن زوجته ترغب في تحقيق هدف معين لا يستطيع الوقوف أمامه، موجها رسالة لزوجته: «بقولها ربنا يعينك ويقويكي وإلى الأمام وأنا معاكي وفي ضهرك وربنا يخليك لنا وأولادك، أجمل حاجة فيها كل حاجة».