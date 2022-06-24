«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدور مايا مرسي في الدفاع عن حقوق المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وجميع عضوات وأعضاء المجلس، بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026، عقب حصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي جرت يوم الخميس 23 يونيو 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويشيد المجلس بدور الدكتورة مايا مرسي ومكانتها الدولية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، إذ استحقت بجدارة النجاح في الانتخابات شديدة التنافسية لعضوية اللجنة، وذلك لكفائتها المهنية الاستثنائية وخبرتها الدولية التي تتمتع بها.

القومي لحقوق الإنسان: عضوية اللجنة إضافة لمصر

ويؤكد المجلس أن نجاح المرشحة المصرية، دليلًا على مكانة مصر في المجتمع الدولي واسهاماتها لدعم ونجاح الآليات الدولية لـ حقوق الإنسان، وحرصها الدائم على مشاركة قياداتها في العمل من خلالها.

كما يعتبر المجلس أن عضوية اللجنة، إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.

«خطاب»: اتمنى مزيدًا من النجاح للدكتورة مايا مرسي

وتعرب السفيرة مشيرة خطاب، عن تمنياتها بتحقيق الدكتورة مايا مرسي، مزيدًا من النجاحات ودوام التوفيق كرئيسة للمجلس القومي للمرأة، وكعضوة في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة.