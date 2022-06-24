الامارات | سلطان بن احمد القاسمي يبارك للشارقة انجازها الاعلامي.. 5 جوائز في «الخليج للإذاعة والتلفزيون»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن احمد القاسمي يبارك للشارقة انجازها الاعلامي.. 5 جوائز في «الخليج للإذاعة والتلفزيون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الإنجاز الذي حققته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتكريمها بجوائز مهرجان «الخليج للإذاعة والتلفزيون». وقال سموه في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: «ثلاث ذهبيات وفضيتان من نصيب هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في»مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون«في البحرين. نبارك للشارقة هذا الإنجاز الإعلامي الخليجي المميز في ظل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي العهد. وكل الشكر للجنود الذين يقفون خلف هذا التميز».

وحصدت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون 5 جوائز خلال منافستها في فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الذي نظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري.

وفازت الهيئة بالجائزة الذهبية عن كلّ من: برنامج الأطفال «نجوم العلم» عن فئة جائزة برامج الأسرة والطفل، وهو من إنتاج تلفزيون الشارقة، وبرنامج شريعة الذيد، من إنتاج قناة الوسطى من الذيد، عن فئة جائزة برامج البيئة «خليجنا أخضر»، وبرنامج صوت التلاوة، الذي انتجه تلفزيون الشارقة لموسمين متتاليين، وذلك عن فئة جائزة البرامج الدينية. في حين حازت جائزتين فضيتين عن البرنامج الإذاعي «الأثير»، الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة، ضمن فئة جائزة برامج المنوعات، وعن الدراما الإذاعيّة «خطار الهنا» ضمن فئة جائزة الدراما الكوميدية.

وتسلّم الجوائز وفد رسمي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ضمّ كلاً من سالم الغيثي، مدير تلفزيون الشارقة، وإسماعيل الحوسني، مدير قناة الشرقية من كلباء، وسعيد الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد، وأمل العويس، مديرة برامج إذاعة الشارقة.

وقال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «كُلنا فخر بالحصاد المميز من الجوائز التي نافست عليها برامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والتي أثبتت تميزها وريادتها على المستوى الخليجي، وهذا الإنجاز يدفعنا إلى المزيد من العمل لتعزيز قيم الإعلام الهادف الذي تتبناه إمارة الشارقة ضمن رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويمثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون منصة إقليمية رائدة تسعى إلى تكريم المبدعين في تقديم خطاب إعلامي وثقافي حضاري، وإبراز التجارب القيمة في تقديم منتج إعلامي تلفزيون وإذاعي متميز، يرسخ دور الإذاعة والتلفزيون في بناء مجتمع واعٍ ومتلاحم، حيث استطاع أن يجمع رواد العمل التلفزيوني والإذاعي من كافة أنحاء دول الخليج العربي، ويمد جسور التواصل فيما بينهم، لا سيما مع تمتع»جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمكانة رفيعة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي.

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