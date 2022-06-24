الامارات | لحظات رعب أثناء هبوط طائرة مدنية..«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات رعب أثناء هبوط طائرة مدنية..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق أحد ركاب الطائرة رعب الركاب خلال الهبوط حيث اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل أن تستقر الأمور.



عاش ركاب طائرة قادمة من جمهورية الدومينيكان إلى مطار ميامي الأمريكي، لحظات من الرعب خلال هبوط عنيف للطائرة.

ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.

وقال ناشرو الفيديو بحسب «sptnik» إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 يونيو الجاري في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.

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