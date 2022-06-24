أكرم حسني يسترجع ذكريات طفولته مع أسرته.. وجدل بين متابعيه بسبب ابنته

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

فاجئ الفنان أكرم حسني متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشره صورة جمعته بأولاده، وذلك أثناء تواجدهم على شاطئ البحر في عطلة صيفية، داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الإسكندرية، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل آلاف المتابعين.

أكرم حسني يسترجع ذكريات طفولته مع والده

وخلال الصورة التي ظهر بها مع أولاده، استرجع أكرم حسني ذكريات المصيف في طفولته مع والده، إذ دون: «وأنا صغير أبويا كان بياخدنا إسكندرية، وهتفضل هي أجمل ذكرياتي مع الصيف، فروحت أنا وربا وياسين نعمل ذكريات جديدة».

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين الآلاف من المتابعين، الذين أشادوا بإعجابهم بها خاصة للظهور النادر لأولاد أكرم حسني، إذ ظن البعض للوهلة الأولى أن التي ظهرت بصحبته زوجته وليست ابنته، وذلك نظرا لظهورها في ملامح عمرية كبيرة، وجاء من بين تعليقات المتابعين: «دي بنتك؟ افتكرتها زوجتك»، «بنتك كبرت أوي ما شاء الله»، «يا ترى لفيتوا في إسكندرية ولا لا؟»، «ربنا يحفظهم ليك».

أكرم حسني في كواليس أغنيته مع هيفاء وهبي

وقبل أيام نشر الفنان أكرم حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، والذي تضمن جزءا من كواليس تصوير كليبه الغنائي «لو كنت» مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

أكرم حسني يكشف عن تفاصيل تعرفه على زوجته

وخلال لقاء سابق مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج «السيرة»، كشف أكرم حسني عن تفاصيل تعارفه على زوجته «لميس»، لافتا إلى أنه أعجب بها من النظرة الأولى عقب رؤيته لها في أحد أسواق «السوبر ماركت»، مضيفا: «أعجبت بيها، فـ بعت أختي لمامتها، لأنه كان واضح إن البنت دي مع الست دي، قولتها اسأليها هي بنتها ولا لا، ومخطوبة ولا لأ».