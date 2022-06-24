فيديو مؤثر للحظة وصول والدي إيمان إرشيد إلى مكان مقتلها.. «الصرخات هزت الجامعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات من الصدمة والحزن البالغين ما زالت تؤثر على العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بعدما لقيت الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، مصرعها صباح أمس، إثر إصابتها بعدة طلقات من شخص مجهول داخل الحرم الجامعي.

لحظة وصول والد ووالدة الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

ومن بين الأمور التي سببت زيادة الحزن تجاه الواقعة، ما مقطع فيديو مؤثر تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة وصول والدي الطالبة الأردنية إيمان إرشيد لجامعتها، التي شهدت مصرعها أمام زملاؤها، بعدما أقدم شخص مجهول على التخلص منها، بإطلاقه 6 أعيرة نارية على أنحاء متفرقة من جسدها.

وخلال الفيديو ظهرت الأم وهي تصرخ وصوتها يهز أرجاء المكان، بينما وقف الأب مكلوما، إذ كانا يحاولا المرور إلى داخل مكان مصرع ابنتهما، لكن القوات الأمنية حاولت تهدئتهما وإبعادهما عن موقع الحادث حفاظا على شعورهما.

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تفاصيل مقتل إيمان إرشيد

وحسب ما تضمن بيان الأمن العام في العاصمة الأردنية عمان، أنه في ظهر يوم الخميس الموافق 23 يونيو عام 2022، قام أحد الأشخاص مجهول الهوية بإطلاق عدة أعيرة نارية على الطالبة إيمان إرشيد، وذلك أثناء تواجدها داخل حرم إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية مباشرة التحقيقات لضبطه وإلقاء القبض عليه.

كما كشفت التحقيقات أن الطالبة الجامعية تدعى إيمان إرشيد، وتبلغ من العمر 21 عاما، وكانت تدرس بكلية التمريض في جامعة جامعة العلوم التطبيقية شمال العاصمة الأردنية عمان.