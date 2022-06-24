روجينا ترد لأول مرة على مهاجمي ترويجها لمسلسل «ستهم» بالحرم المكي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى خرجت الفنانة روجينا للرد على الهجوم الذي شُن عليها قبل ما يقرب من شهر ونصف، وذلك بعد ترويجها لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «ستهم»، وذلك خلال تواجدها داخل الحرم المكي، أثناء أدائها لمناسك العمرة.

تفاصيل ترويج روجينا لمسلسلها بالحرم المكي

وفي مايو الماضي، كانت نشرت الفنانة روجينا، صورة ظهرت خلالها مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود، وذلك أثناء وقوفها أمام الكعبة في بيت الله الحرام، ودونت على الصورة حينها مستشهدة بالآية الكريمة: «وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ».

واستطردت روجينا حديثها: «ما بالك بقى لما تبدأ عملك ده وتجدد نيتك فيه وأنت في بيت ربنا بتدعيه يوفقك ويرشدك الطريق الصحيح، وتستمد منه البركة وتسأله النجاح اللي أداهولك في مسلسل انحراف».

كما استشهدت روجينا خلال تعليقها بالحديث النبوي الشريف: «عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قال: (أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله)، وأنا يارب أظن بك النجاح في مسلسلي الجاي ستهم، دعواتكم بقى، الحمد والشكر لله، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

وسرعان ما لاقى هذا المنشور حينها، هجوما حادا على روجينا من قبل بعض متابعيها، الذين انتقدوا ترويجها لعملها الجديد، خلال أدائها لمناسك العمرة.

رد روجينا على هجوم المتابعين عليها

ومؤخرا، خرجت روجينا للتعليق للمرة الأولى على هذا الأمر، وذلك خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، إذ قالت لمتابعيها: «أنتوا ليكوا نيتكوا وأنا ليا نيتي، أنا مكنتش طالعة أروج لمسلسلي، أنا كنت طالعة أشكر ربنا اللي هفضل أشكره في أي مكان وفي أي حتة، ومفيش أطهر من المكان ده عشان أشكره وأقوله شكرا على النجاح يارب اللي أنت اتدهولي في انحراف، وشكرا على إنك وفقتني في اختيار مشروع جديد».