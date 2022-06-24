الامارات | الاردن..قاتل إيمان إرشيد بقبضة العدالة في يوم تشييعها

شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن..قاتل إيمان إرشيد بقبضة العدالة في يوم تشييعها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القوات الامنية الاردنية فجر اليوم الجمعة القبض على قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، وحرص المصدر على عدم الإفصاح عن أي معلومات أخرى نظراً لحساسية القضية. بحسب«سكاي نيوز عربية».

وشُيعت اليوم الجمعة جنازة الطالبة الجامعية التي قتلت رميا بالرصاص في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان أمس الخميس.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن عبد العزيز في مسقط رأسها بقرية كفر الماء جنوب غربي إربد.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات، قد أصدر قرارا بحظر النشر في قضية «قتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية».

وطلب النائب العام من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا في مجريات التحقيق فيها، وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وبحسب بيان لمديرية الأمن العام الأردنية صدر، ظهر أمس الخميس: «أقدم أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة».

وقال مصدر قريب من التحقيق لـ«فرانس برس» إن «المغدورة إيمان إرشيد (21 عاما) والتي تدرس في كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية (شمالي عمان) أصيبت بـ6 عيارات نارية في الرأس»، وأضاف أن «التشريح أظهر أن العيارات النارية أدت إلى كسر وتهتك في الجمجمة».

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