الامارات | سعودي ينقذ طائرة وركابها من كارثة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي ينقذ طائرة وركابها من كارثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن موظف سعودي بمطار جدة من إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع «سبق»، فقد تم تكريم، موظف الخدمات الأرضية بمطار الملك عبد العزيز بجدة أحمد الرفاعي، تكريما «لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة».

وكانت النيران قد اشتعلت بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص في جدة بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، وكانت قد وصلت الطائرة إلى ساحة الانتظار.

وكان قد بدأ الركاب بالفعل بالخروج من الطائرة، حين هرع الرفاعي لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام «طفاية الحريق».

وقال الرفاعي: «أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى».

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