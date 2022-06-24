زوجة ميسي تحتفل بعيد ميلاده الـ35 برسالة رومانسية.. «أحبك جدا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تحرص زوجة ميسي، عارضة الأزياء العالمية أنتونيلا روكوزو، على مشاركة لحظات الرومانسية التي تجمعها بزوجها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ونجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ احتفلت مؤخرا بعيد ميلاده الـ35 عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إانستجرام».

ونشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، صورة جمعتها بلاعب كرة القدم العالمي، وجهت رسالة رومانسية له من خلالها، قائلة بالإسبانية: «عيد ميلاد سعيد، أحبك جدا حبيبي».

إطلالة زوجة ميسي في ظهورهما الأخير

وخلال الصورة التي نشرتها زوجة ميسي، ظهرت مرتدية إطلالة كاجوال تمثلت في «كروب توب» باللونين الأبيض والأسود، مع تنورة قصيرة فوق الركبة، وحذاء ذو كعب عالي للغاية باللون الفسفوري، وحاملة حقيبة صغيرة أنيقة باللون الأسود.

معلومات عن زوجة ميسي

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة لاعب الكرة العالمي ليونيل ميسي، حسب حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

1- تدعى أنتونيلا روكوزو.

2- تعد زوجة ميسي واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

3- يتابعها عبر حسابها بمنصة «إنستجرام» ما يقرب من 20 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

4- لديها ثلاثة أبناء من زوجها ليونيل ميسي، هم: «تييجو»، «ماتو»، «سيرو».

5- تحرص «أنتونيلا» على استعراض رشاقتها في العديد من الصور المختلفة، سواء بملابس البحر، أو غيرها من الأزياء الأخرى.

6- لا تمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سوى على منصة «إنستجرام» فقط.

7- تجمعها علاقة صداقة قوية باللبنانية دانيلا سمعان، زوجة لاعب الكرة الإسباني فابريجس.

8- تعد زوجة ميسي وجها إعلانيا للعديد من ماركات الأزياء العالمية.

9- تبلغ من العمر 34 عاما.

10- تزوجت عارضة الأزياء العالمية من ليونيل ميسي، بعد علاقة حب استمرت منذ طفولتهما.