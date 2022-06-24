أضرار أشعة الشمس على البشرة: النمش والقشرة والتجاعيد والحروق

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من أضرار أشعة الشمس على البشرة، إذ تظهر مضاعفات أثارها السلبية على الأشخاص في صورة الإصابة بالحروق والالتهابات الجلدية، وخاصًة عند التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، لذا تلجأ العديد من السيدات إلى المحافظة على بشرتهن من خلال استخدام كريمات واقي الشمس ولكنه لا يحمي بشرة معظمهن بالشكل الكافي مما يلحق بهن الضرر أيضًا.

أضرار أشعة الشمس على البشرة

والتعرض إلى أشعة الشمس لمدة طويلة، مع التنقل من مكان إلى آخر من أكثر الأفعال الشائعة التي تسبب الحاق ضرر على البشرة، لذا يوضح «هن»، خلال الموضوع الآتي أضرار أشعة الشمس على البشرة وفقًا لموقع «Health Line».

حروق الشمس

تعتبر حروق الشمس هي الأثر الشائع الذي يصاب به الأشخاص عقب تعرضهم لأشعة الشمس لمدة طويلة، إّ يصاب الوجه بالاحمرار، ثم يتغير لونه إلى الأغمق، وفي حالة إذا كانت الحروق بسيطة فإن الضرر على الطبقة الخارجية فقط من الوجه، ويمكن علاجها خلال أيام قليلة.

أما إذا كانت الحروق شديدة فإنها تصل إلى طبقة عميقة من الجلد، وتحتاج إلى مدة طويلة لعلاجها، كما أنها تحتاج إلى التدخل الطبي في كثير من الأحيان.

القشرة

عقب تعرض البشرة لأشعة الشمس لمدة طويلة، يتغير لونها إلى البني أو الأحمر، ولكنه يزول خلال أيام مع الخضوع إلى العلاحج المناسب.

التجاعيد

يعتبر العامل الرئيسي وراء الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد، هو التعرض إلى أشعة الشمس لمدة طويلة، نظرًا لأن الشمس تؤثر على ألياف الكولاجين الموجودة في البشرة، فضلًا على تأثيرها السلبي على الجلد مما يسبب ترهله.

النمش

تتأثر البشرة من التعرض المتواصل لأشعة الشمس، لذا يبدأ ظهور بعض البقع البنية الداكنة والتي تسبب إزعاجًا إلى الكثيرين، خاصًة أصحاب البشرة البيضاء.

ولحماية بشرتك من وصول أضرار أشعة الشمس إليها، يلزم عليك اتباع النصائح التالية:

- يلزم الحرص على عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة النهار.

- يفضل وضع كريم واقي شمس مناسب لنوع بشرتك.

- يلزم ترطيب البشرة دائمًا، والمحافظة عليها من الجفاف حتى تحد من ظهور علامات الشيخوخة مبكرًا.

- إذا كنت مضطرًا إلى التعرض لأشعة الشمس، احرص على ارتداء نظارة شمسية بالإضافة إلى ضرورة استخدام عازل لأشعة الشمس.

- احرص على تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل على مدار اليوم.

- تجنب وضع مستحضرات التجميل، خاصًة التي يدخل في صناعتها مواد كيميائية حتى لا تتفاعل مع أشعة الشمس وتسبب أضرار كبيرة على بشرتك.