تحذير بأهم أعراض نقص «فيتامين د».. منها ألم الظهر والمفاصل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر فيتامين «د» من الفيتامينات المهمة جدًا للجسم، وذلك لأنه يحافظ على قوة العظام ويساعد على بنائها لأنه أساسي لعمل الكالسيوم والفسفور، كما يحمي من الكُساح، وهو اضطراب يتسبب في ضعف العظام لدى الأطفال، ويساعد «فيتامين د» أيضا على امتصاص الكالسيوم، كما أن لنقص فيتامين د عدة أعراض يقدمها «هن» في التقرير التالي.

أعراض نقص «فيتامين د» عند الأطفال

يعاني بعض الأطفال من الإعياء المفاجئ وعدم القدرة على الحركة وذلك بسبب نقص فيتامين «د»، قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية لـ«هن»: «بالنسبة لأعراض نقص فيتامين «د» قد يعاني المريض من الأعراض التالية:

إجهاد شديد

ألم في الظهر والمفاصل

فقدان الشهية

هزال عام

تلك الأعراض التي تصيب الطفل ربما في مراحل حياته المبكرة وقد يكون علاجها بسيطا في البداية ويمكن علاجه، ذلك لأنها على مدار السنين تسبب للطفل عدم التركيز والتشتيت إذا لم تعالج في فترة البناء.

أسباب نقص فيتامين د عند الأطفال وعلاجه

بالنسبة للطفل تكون اعراض نقص فيتامين «د» واضحه ويمكن علاجها مبكرًا، ويتعرض الطفل لنقص ذلك الفيتامين بسبب عدم تعرضه للشمس بشكل صحي وأوقات مناسبة، ذلك لأن الشمس تمد جسم الطفل بالعديد من الفيتامينات المهمة لبناء جسده وتكوينه الداخلي، ومن ضمن الأسباب أيضًا أن بعض الأمهات لا يهتمون بالنظام الغذائي للطفل وبالتالي يتعرض الطفل للمأكولات الغير مناسبة له والكثير منها لا يحتوي على فيتامين د، إلى جانب أن العلاج من نقص ذلك الفيتامين أمرًا سهلا بالنسبة للطفل، وهو الحرص على نظامه الغذائي وتعرضه للشمس بجانب المكملات التي تحتوي على الفيتامين الناقص في جسمه.

أعراض نقص فيتامين د عند الكبار

بالنسبة لأعراض نقص فيتامين «د» عند الكبار فهي تشبه تمامًا أعراض الصغار، ذلك بعد إضافة أعراض جديدة وهي الاكتئاب المفاجئ وفقدان الشغف في ممارسة الهوايات التي تحبها وأخرى منها:

ألم في الظهر والمفاصل

الحرق بطئ

هزال وضعف عام

تؤثر على أصحاب السمنة وأصحاب البشرة السمراء، إذ أن صبغة الميلانين في حالة أصحاب البشرة السمراء تعمل انعكاس الضوء الشمس فلا يستفيد الجلد من ضوء الشمس الذي يحتوي على فيتامين د.

علاج نقص فيتامين د عند الكبار

بالنسبة لنقص فيتامين د عند الكبار يمكن علاجه من خلال، حقنة كل تلت شهور وحقنة كل أسبوعين على حسب العمر والسن، بالإضافة إلى نصيحة الطبيب بأن يقوم المريض بعمل تحليل لقياس نسبة فيتامين د في الدم كل فترة، أغلب مرضى السمنة يعانون من نقص فيتامين د.