روشتة للحفاظ على الصحة من الإصابة بالسكري: «تكيف مع الضغوط»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة الشائعة التي يصاب بها العديد من الأشخاص، وكما يطلق عليه صديق الانسان لأنه يصاب به الكبار والصغار أيضًا، ويتطلب عناية خاصة واهتمامًا من قبل المريض والمحيطين به حتى لا تدهور حالته الصحية.

نصائح للحفاظ على الصحة من الإصابة بالسكري

وصرح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا أن مرض السكري يمثل خطرًا كبيرًا على الأوعية الدموية والقلب، وأن الأمر زاد سوءًا على صحة الأشخاص خاصًة عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، لذا، نشر استشاري أمراض القلب روشتة للحفاظ على الصحة من الإصابة بمرض السكري، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتتمثل نصائحه فيما يلي:

- الحد من تناول اللحوم الحمراء مثل اللانشون، الهوت دوج، إذ يمكن تناولها من مرة إلى اثنين فقط خلال الأسبوع، مع الحرص على أن تكون الكميات قليلة، نظرًا لأنها تحتوي على مادة الحديد التي تعزز الإصابة بمرض السكر إلى حد كبير.

- تعتبر اللحوم المشوية من أكثر الأكلات التي تسبب خطرًا على الصحة، لذا يفضل الابتعاد عنها وتناول اللحوم المطبوخة مع الخضار والشوربة.

- يلزم الابتعاد تمامًا عن تناول السكر الصناعي، الذي يتمثل في الغامق والأبيض، إذ يعتبر من المواد السامة.

- لا يمكن الاستغناء عن تناول الزبادي بشكل يومي ومنتجات الألبان بشكل عام، لأنها لا تشكل خطرًا، كما أنها تفيد الجسم من عناصرها الغذائية المهمة التي يحتاجها، فضلًا على أنها تقلل من نسبة الإصابة بالسكر.

- يلزم تناول الفواكه والخضروات الطازجة خاصًة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف مثل الحبوب، البذور، والبقوليات، إذ تساعد في الحد من الإصابة بمرض السكري.

- يعتبر زيت الزيتون من أكثر الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه يمنع من الإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري.

- يمكن تناول بيضة واحدة خلال اليوم للاستفادة بعناصرها الغذائية، فهو لا يسبب ضرر على الجسم مثلما يعتقد البعض.

وأشار «جمال» إلى أن أفضل نظام لتناول الطعام لدى دول البحر المتوسط يبدأ بتناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تشمل الحبوب الكاملة، البقوليات، زيت الزيتون، الجبن، السمك، مع الحرص على التقليل من تناول اللحوم الحمراء.

- تناول المكسرات يمكن أن يكون حماية لك من الإصابة بمرض السكري، ولكن احرص على عدم الإفراط في تناولها حتى لا تسبب زيادة مفرطة في الوزن.

- ممارسة الرياضة، والمشي بالإضافة إلى تجنب الإصابة بالسمنة من الأمور الهامة التي تساعد في الحفاظ على جسمك بأكمله من الإصابة بالعديد من الأمراض.

- حاول التكيف مع الضغوط النفسية التي تواجهك في الحياة حتى لا تؤثر سلبًا على صحتك.