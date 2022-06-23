حديث صادم لشقيق إيمان إرشيد بعد واقعة الجامعة.. وسر رسالة هاتفية تتعلق بنيرة أشرف

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

على غرار حادثة نيرة أشرف التي اقشعرت لها الأبدان خلال الأيام الماضية، إذ نحرها زميلها على بعد قليل من بوابة جامعة المنصورة أثناء ذهابها لأداء الامتحانات، وسرعان ما أصبحت قصتها قضية شغلت الرأي العام تجاهها للمطالبة بحقها، ولم يمضِ سوى أيام قليلة، وتبعت نيرة الفتاة الأردنية إيمان إرشيد التي غدر بها من قبل زميلها إذ أطلق عليها الرصاص لرفضها الحديث معه.

التفاصيل الأخيرة قبل وفاة إيمان إرشيد

قضية جديدة تصدرت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بأكمله، إذ يطالب الجميع في القصاص لنيرة أشرف طالبة المنصورة، والفتاة الأردنية إيمان إرشيد التي قتلت غدرًا داخل الحرم الجامعي لكلية العلوم التطبيقية في الأردن، بعد أن أوصلها والدها لأداء الامتحان صباح يوم الخميس كعادتها، وفوجئت العائلة باتصال خلال الساعة 11 ظهرا، يبلغ الأسرة بأن الابنة في المستشفى، وعند الوصول إلى غرفتها فوجئوا بوجود الأجهزة الأمنية في الخارج، وذلك حسبما وضح شقيقها نور إرشيد خلال حديثه مع سكاي نيوز عربية.

وعن الدافع وراء قتل الفتاة الأردنية إيمان إرشيد، أكد شقيقها أن الأسرة لا تعرف سبب حقيقي وراء فعل هذه الجريمة الشنيعة التي لا يوجد لها مبررات، ولكن العائلة تكن الاحترام إلى القانون الذي سيساعدهم في الحصول على حقها، فضلًا على أنه يدعو المجتمع على دعم شقيقته في الحصول على حقها، وإنزال عقوبة صارمة على الجاني ليكون عبرة لمن يقدم على فعل هذه الجرائم.

حقيقة رسالة التهديد التي تلقتها الفتاة الأردنية

«بكرة رح أجي أحكي معك وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت».. كلمات تداولت على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل خاصًة لدى الصفحات الأردنية، وأكدت المصادر أنها كلمات أرسلها الجاني لتهديد الفتاة الأردنية قبل عمل جريمته بيوم، ولكن شقيقها صرح بأنه لا يعلم شيئا عن الرسالة ولكن الجهات الأمنية أكدت صحتها.