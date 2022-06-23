شاركت في بطولة العالم للسباحة وفقدت الوعي تحت الماء.. من هي أنيتا ألفاريز؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في لافتة إنسانية من نوعها من إحدى مدربات السباحة بأمريكا خلال بطولة العالم في المجر، حيث لاحظت المدربة أندريا فوينتس تأخر السباحة أنيتا ألفاريز في قاع المسبح، ما دفعها لإلقاء نفسها لإخراجها وإنقاذها من الموت بعد تعرض السباحة لحالة إغماء وفقدان للوعي تمامًا.

فتاة تفقد الوعي أسفل الماء

وظهرت أنيتا ألفاريز في قاع المسبح وهي فاقدة الوعي تمامًا، حتى أمسكت بها المدربة أندريا فوينتس، وصعدت بها إلى خارج المسبح في محاولات لإفاقتها، حتى تساعدها إلى العودة للحياة مرة أخرى.

وأكدت المدربة أن الأمر كان يسبب لها رعبًا كبيرًا عند اختفاء المنافسة لمدة طويلة في قاع المسبح، ما دفعها للسقوط لرؤية ما حدث لها، وذلك حسبما وضحت قناة سي نيوز الفرنسية.

حالة من الرعب عاشتها المدربة عند رؤية «ألفاريس» أسفل الماء، خاصة أنها لاحظت أنها في حالة إغماء تامة، ولكنها جمعت قواها وحاولت إخراجها من المسبح، نظرًا إلى أنه لم يساعدها أحد من رجال الإنقاذ، وعندما خرجت وجدت المنافسة قاطعة النفس، ولكنها أصبحت بحالة جيدة الآن عقب نقلها إلى المركز الطبي.

من هي ألفاريس التي شاركت في بطولة العالم للسباحة؟

صورة إنقاذ المنافسة من أسفل تصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي فور نشرها عبر وكالات الأنباء العالمية، وأصبحت حديث الرواد عبر«السوشيال ميديا»، لذا يبرز «هن» أهم المعلومات عن المنافسة التي أصيبت بإغماء في قاع المسبح، وذلك خلال السطور التالية:

- تدعى أنيتا ألفاريس.

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- أصيبت بحالة إغماء شديدة أثناء مشاركتها في بطولة العالم للسباحة.

- لم تكن المرة الأولى التي أصيبت بها ألفاريس بالإغماء، إذ تتعرض للأمر بشكل متكرر عند بذل مجهود كبير.

- شاركت ألفاريس للمرة الثالثة على التوالي في بطولة العالم للتصفيات الأولمبية في برشلونة خلال العام الماضي.