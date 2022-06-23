أستاذ طب نفسي يقدم نصيحة ذهبية لتثبيت المعلومات للطلاب: ذاكروا قبل النوم مباشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور محمد حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد ما يسمى «بالزهايمر المبكر»، لافتًا إلى وجود ثلاثة أنواع للذاكرة وهي، الذاكرة اللحظية التي تمتد من لحظات إلى ساعات، والذاكرة قصيرة المدى التي تمتد من ساعات إلى أيام، وذاكرة طويلة المدى تمتد إلى شهور وسنوات.

الحالة المزاجية السيئة تؤثر بالسلب على تذكر المعلومات

وأضاف شادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الذاكرة مبنية على عدة أشياء أهمها الانتباه، يليها الحالة المزاجية، حيث تؤثر الحالة المزاجية السيئة بالسلب على عملية التذكر، لافتًا إلى أن أكثر المعلومات التي يتذكرها الإنسان هي التي حصل بسببها على مكافأة أو عقاب، موضحًا السبب حيث تنشيط مركز المكافأة أو مركز العقاب بالمخ.

أغذية تساهم في تقوية الذاكرة

وأكد أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر على أهمية وجود قائمة مكتوبة للمهام، حيث إن المهام اليومية المطلوبة من الأفراد في الوقت الراهن كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن وجود بعض الأغذية التي تقوي الذاكرة مثل الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك والمكسرات وعين الجمل، والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، ومضادات الأكسدة، والأغذية الغنية بالزنك، والبروتين هام جدًا للذاكرة، إضافة إلى النوم الجيد ليلًا.

المذاكرة قبل النوم مباشرة تثبت المعلومات بالذاكرة

وأوضح شادي أن الإنسان يتذكر جيدًا ما يقوم به قبل النوم مباشرة، حيث إن قراءة الفرد لكتاب قبل النوم تجعله يتذكره جيدًا بعد الاستيقاظ، حيث تثبت المعلومات خلال النوم، محذرًا الطلاب الراغبين في تذكر المعلومات من مشاهدة الأفلام أو اللعب بالألعاب الإلكترونية قبل النوم مباشرة.