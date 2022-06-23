وفاء عامر تنهار من البكاء عند رؤية الطفلة رقية: «أرجوكم أنقذوها بحقنة ضمور العضلات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة إنسانية أقشعرت لها جميع الأبدان لطفلة صغيرة تدعى رقية، إذ انتشر لها فيديو وهي تستغيث بكلمة «إلحقوني»، فرسخت كلماتها في أذهان كل من رآها، وسرعان ما حاول الجميع مساعدتها من خلال نشر حالتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

معاناة الطفلة رقية مع مرض ضمور العضلات الشوكي

كسبت الصغيرة تعاطف العديد من الرواد والمتفاعلين عبر منصات «السوشيال ميديا»، والفنانين، وعلى رأسهم الفنانة وفاء عامر التي استضافتها مع والدتها في منزلها الخاص لدعم حالتها وطلب الاستغاثة لها من جميع الوطن العربي، بعد أن تبرعت الدولة بجزء مالي كبير لعلاج الطفلة.

وفاء عامر تطلب الدعم للطفلة رقية

معاناة كبيرة تعيشها الطفلة رقية مع مرض ضمور العضلات الشوكي، إذ ولدت بقدم باردة وبيضة على عكس أقرانها من الأطفال، وعندما بلغت عمر 6 شهور، أصبحت تجلس ولا تستطيع التحرك من مكانها، حتى أكد جميع من حولها أنه مجرد تأخر نمو، حتى تعاقبت أقدام الأم على العيادات من حين إلى آخر مع تمكن الخمول التام من الطفلة، وذلك حسبما وضحت والدتها خلال حديثها مع تلفزيون الوطن.

«تبرعوا لرقية، وأنقذوها من الموت»، كلمات وجههتا الفنانة وفاء عامر إلى الجمهور والمتابعين وهي تنهار من البكاء عبر شاشة تلفزيون الوطن للاستغاثة للطفلة الصغيرة التي تصارع الأيام للبقاء على قيد الحياة، وأملها الوحيد يتوقف على حقنة تبلغ 40 مليون جنيه.

ووجهت الفنانة وفاء عامر نصيحة إلى الأمهات بضرورة التوجه إلى طبيب متخصص في حالة تأخر الكلام لدى الطفل، أو ملاحظة اضطراب الشعور، أو الخمول، بالإضافة إلى ضرورة رفع قدم الطفل ويديه في هذه المرحلة والتأكد من صحة جهازه العصبي.

واستكملت «وفاء» نصيحتها إلى الجمهور بالصلاة دائمًا والدعاء للصغيرة رقية وأقرانها من الأطفال بالشفاء عاجلًا، والتبرع لهم حتى يستطيعوا العيش مع أسرهم مثل أقرانهم.