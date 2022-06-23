استشاري تغذية يحذر من طريقة شهيرة لتخزين اللحوم: تفقد القيمة بسببها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، المواطنين من تخزين اللحوم «بالفريزر» لفترات طويلة، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يشتري المواطنون اللحوم على قدر الاستهلاك، وتؤكل أولا بأول.

نصيحة مهمة من أستاذ العلوم الغذائية

وأضاف «الحوفي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن اللحوم الطازجة قيمتها الغذائية أفضل من مثيلتها المخزنة، إضافة إلى أنها تكون أفضل في الطعم وجودة القوام، لافتًا إلى أن تخزين اللحوم «بالفريزر» يكون معرض دائمًا لحدوث تذبذب في درجات الحرارة، خاصة مع كثرة استخدامه، أو أن يكون مليئا بأشياء كثيرة أخرى، إضافة إلى اللحوم، وهذا يترتب عليه حدوث إسالة لجزء من اللحم داخل «الفريزر» يعقبه إعادة تجميد هذا الجزء مرة أخرى، وبالتالي يفقد اللحم جزءًا كبيرًا من العصير أو السائل الذي يوجد داخله، والذي يتضمن على القيمة الغذائية الموجودة في اللحم، فتقل هذه القيمة الغذائية.

الخطوات الصحيحة لتخزين اللحم

ولفت أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس إلى الخطوات التي يجب إتباعها لتخزين اللحم بصورة صحيحة وهي، أن يعقب عملية الذبح وضع اللحوم بالثلاجة من 4 إلى 7 ساعات، منوهًا بضرورة عدم تركها بالجو العادي أو وضعها «بالفريزر»، موضحًا ضرورة أن تترك اللحوم عدة ساعات بالثلاجة حتى تحصل على«التشميع» اللازم من خلال تكوين حمض «اللاكتيك»، مشيرًا إلى أن عملية التبريد تحسن من القيمة الغذائية، وتقلل من نمو الميكروبات.