جدل بين الأمهات بسبب دعوة فرح بلوجر «ممنوع الأطفال» في القاعة: لو رجع الزمن هنعمله

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الأيام الماضية تداول رواد السوشيال ميديا «ستوري انستجرام» لملكة جمال مصر السابقة والبلوجر، دالا المهندس عندما سألتها إحدى المتابعات عن زفافها، وكيف أقامت الحفل بدون حضور للأطفال، لترد عليها «دالا» أنها طلبت من الحضور عدم اصطحاب الأطفال، الأمر الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي حوله بين مؤيد ومعارض.

دالا المهندس تمنع حضور الأطفال حفل زفافها

في أواخر الشهر الماضي، أقامت ملكة جمال مصر السابقة والبلوجر دالا المهندس، حفل زفافها على البلوجر كريم مكرم الحفل الذي كان حديث السوشيال ميديا بإطلالتها التي تشبه الأميرات، وفي الأيام الماضية نشرت عبر خاصية «الستوري» على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة لها في تجهيزات حفل الزفاف تسأل متابعيها عن ما يريدون معرفته عن هذا اليوم، وأجابت على إحدى المتابعات التي سألتها كيف تم الحفل بدون أطفال، قالت: «كتبت في الدعوة أن الفرح مش عايزة فيه أطفال، حاجة مش عيب ولا غلط، ده يوم في العمر، وكنت عايزاه يطلع مظبوط كانت خطوة صح، محدش زعل كله قدر».

الأمهات بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة

وانقسمت آراء الأمهات بين مؤيد لتلك الخطوة التي اتخذتها دالا المهندس وبين معارض لها، فمنهن من قالت: «يوم ما ربنا يكرمك بطفل وحد يعزمني، ويشرط عليا إني أجي من غير ابني أو بنتي، هحترم قراره بجد، لأن دي حرية شخصية، يومك ومن حقك تمشيه زي ما أنتِ عايزاه، وأنا كمان حرة إني معرفش الشخص ده تاني، ضُفر ابني بالدنيا واللي فيها، واللي ميحبش وجود ابني أو بنتي ميلزمنيش»، فيما أيدت بعض الأمهات الفكرة، فقالت إحداهن: «لا عادي جدًا، حقها تقول مش عايزة أطفال في الفرح علشان يكون منظم أكتر.. وأنتِ حقك توافقي أو ترفضي، لكن بلاش شعارات، ده أنتِ لو عايزة تخرجي مع جوزك ولا تسافري أوقات، هتفضلي تسيبي عيالك لمامتك ولا حاجة علشان تفصلي دماغك، فمتجوش تعيشوا بقى، أنتِ هتسيبيه ساعة ولا اتنين مش مهاجرة»

رد دالا المهندس على اعتراض الأمهات منعها تواجد الأطفال في زفافها

وبعد اعتراض بعض الناس على منعها تواجد الأطفال في حفل زفافها، قالت دالا المهندس عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «الحمد لله، يومي كان جميل وعدى بسلام وهدوء من غير أي مشاكل ولا دوشة، و كان أحسن قرار عملته، و لو رجع بيا الزمن هعمله تاني بالرغم من كل المعترضين، أنا معزمتكيش أنتِ شخصياً، أنا عزمت ناس موافقة وراضية ومعندهاش مشكلة، وبالعكس متفهمين إن اليوم ده يومي، وأنا اللي بختار وبنظم فيه كل حاجة، واللي مش عاوز يحضر ميحضرش، بلاش الناس الأوفر اللي بتقول أروح فرح وأسيب ولادي في الشارع، هو أنتِ عايشة في الشارع؟!.. معندكيش بيت تسيبي ولادك فيه أو مع جدتهم أو خالتهم أو عمتهم، وآه أنا قليلة الذوق علشان مجبتش أطفال، بس عملت فرح فرحت فيه ومش هنساه»