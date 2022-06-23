الامارات | الاردن..أول تصريح من عائلة الطالبة الجامعية المغدورة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن..أول تصريح من عائلة الطالبة الجامعية المغدورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال شقيق الطالبة الجامعية التي قتلت ظهر اليوم في الاردن بعد تعرضها لطلقات نارية، إن العائلة لم تتعرف حتى الآن على هوية قاتل ابنتهم في إحدى الجامعات شمالي العاصمة عمان.

وأكد في تصريح مقتضب لموقع«رؤيا الاخباري»، أنه لم يتم حتى اللحظة إلقاء القبض على القاتل.

دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الجميع لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية، بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية.

وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها، لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا.

وأشار إلى أن مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية، وستقوم بنشر مجرياته أولا بأول ولحين إحالة القضية للجهات القضائية.

وكان أحد الأشخاص قد أقدم اليوم، على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، وفق بيان للأمن العام.

وأضاف البيان أن الفاعل لاذ بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

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