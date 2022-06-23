اللحظات الأخيرة في حياة الطالبة الأردنية قبل قتلها بالجامعة.. صحابها في صدمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة يعيشها أصدقاء الفتاة الأردنية إيمان أرشيد، التي قتلت داخل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن على يد شاب، برصاصات اخترقت جسدها وأخرى في الرأس، ليتداول أصدقائها صورتها وحديثًا عطرًا عن صديقة طفولتهم، خاصة أنها كانت في السنة الأولى بكلية التمريض.

تشبيه حادث إيمان أرشيد طالبة الأردن بـ نيرة أشرف فتاة المنصورة

إيمان مفيد أرشيد، ذلك هو اسم الطالبة الأردنية التي قتلت داخل الحرم الجامعي، وشبهها الجميع بـ نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، لكونهما طالبتين وقتلا في حدود الحرم الجامعي، فبينما قتلت نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة على يد شاب بنحرها وطعنها، قُتلت إيمان أرشيد داخل الحرم الجامعي على يد شاب أيضًا بخمس رصاصات، حسب قناة المملكة الأردنية، نقلا عن مديرية الأمن العام الأردنية.

نعي أصدقاء إيمان أرشيد لها بعد قتلها داخل الجامعة

كلمات الأسى والحزن هي المسيطرة على صديقات «إيمان»، التي كشفت جامعتها عن هويتها وتعهدت بملاحقة القاتل قضائيًا، ودونت إحدى صديقاتها: «رصاص حي ودم بارد فاجعة اخترقت قلوبنا جميعاً لتنتزع من بيننا ضحكة لطالما سمعناها وروح عاشرناها، لتتركنا في صدمة كبيرة عاجزين عن التصديق أو الاستيعاب، لنحسب صديقتي الطالبة ايمان أرشيد شهيدة عند الله.. كنتِ نِعم الصديقه ربي يغفرلك يا ربالله يرحمك يقلبي ويعطي أهلك أجر الصابرين»، ودونت أخرى: «الله يرحمك يا إيمان ما كنت اتخيل تكوني أنتِ المغدورة، بس شفت الخبر انحرق قلبي على البنت، وبلأخير تطلع صاحبتي اللي درست معها من الطفولة، يالله حرقتي قلبي والله».

ولم تصدق صديقة أخرى منعها انشغالها من الرد على اتصال صديقتها «إيمان» قبل يومين من الحادث، ما حدث، إذ كتبت: «قبل يومين رنيتي علي وفصلت لأني كنت مشغولة واتفقنا ترجعي ترنيلي.. ياريت نرجع بس يومين لورا وتقعدي تحكي معي ونضحك زي دايمًا، لأنك دايمًا بشوشة وتطلبي رأيي بكتير أشياء ونخطط نلتقي بس ما رح تزبط كالعادة دائمًا كنت أحكي إني مستحيل أندم على أي شي بحياتي، لكن أجى اليوم يلي ندمت فيه وااااخ شو ندمانة يا إيمان، ربنا دائما يختار أنضف الناس وأصفاهم، واليوم ربنا اختارك يا نور عيوني».

وتداول الناعين صورة «إيمان» الوحيدة على حسابها الشخصي، على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر الكثيرون عن غضبهم لتكرار حادث نيرة أشرف ولكن في مكان آخر.