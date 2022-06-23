من هي «إيمان» شبيهة نيرة أشرف؟.. فتاة أردنية واجهت نفس المصير داخل الجامعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أمام بوابة جامعتها، هز المواطنين في مصر والوطن العربي الذين تابعوا الحادث الأليم، ليفجع الجميع بحادثة مشابهة ولكن في الأردن داخل إحدى الجامعات الخاصة، بقتل طالبة بعيار ناري.

تفاصيل مقتل فتاة داخل جامعة بالأردن على طريقة نيرة أشرف

وأعلنت قناة المملكة الأردنية، وفاة طالبة بعد إطلاق شاب النار عليها، داخل حرم جامعة خاصة صباح اليوم، وفقا للأمن العام الأردني، الذي ذكر قبل إعلان الوفاة أن الفتاة أصيبت بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة وحالتها سيئة والفاعل يلوذ بالفرار.

وأطلق مجموعة من الشباب الأردنين هاشتاح «جامعة العلوم التطبيقية»، في إشارة للجامعة التي قتلت داخلها الفتاة التي اعتبرها الكثيرون تكرارًا لما حدث مع نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، منددين بالاعتداء على النساء.

تدوينات غاضبة من مقتل طالبة الأردن: نفس قصة فتاة المنصورة

وكتب المشاركون في الهاشتاج الذي بدأ يتصدر «تويتر»: «من برر للقاتل واتهم المجني عليها في جريمة جامعة المنصورة قبل يومين، ومن جعل من هذه الجريمة نُكتة ودعابة، ومن شجع القاتل، ومن قال إن المجني عليها تستاهل، هو شريك في جريمة اليوم في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، يحمل إثم الفتاة في رقبته»، ودونت أخرى: «هي بنت جامعة التطبيقية نفسها كانت شايفة قصة بنت المنصورة، ما فكرت تصير حقيقية، وتكون هي الضحية التانية وتموت بإطلاق نار».

ونشرت قناة العربية نقلا عن مصدر أمني أردني، أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما نقلت إلى المستشفى جراء إصابتها بالطلق الناري، وأنه جار البحث عن المتهم، ولم يتم التوصل حتى الآن للدوافع وراء ذلك الحادث البشع.

من هي الطالبة الأردنية المقتولة داخل الجامعة

تدعى إيمان ارشيد، وهي طالبة في السنة الأولى في كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية، والتي تعهدت بملاحقة القاتل قضائيا.