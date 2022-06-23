الامارات | «محادثة تُذكر بجريمة فتاة المنصورة»...تفاصيل جديدة بشأن مقتل طالبة جامعية في الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن «محادثة تُذكر بجريمة فتاة المنصورة»...تفاصيل جديدة بشأن مقتل طالبة جامعية في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاردن، صورة لمحادثة تسبق تنفيذ الفاعل لعملية قتل فتاة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمالي العاصمة عمان، توعد بقتل الفتاة كما حدث مع طالبة جامعة المنصورة في مصر.

وبحسب المحادثة المتداولة، توعد الفاعل في اليوم السابق لفعلته عبر إحدى المنصات بالذهاب إلى الجامعة وقتل الفتاة، في حال لم تستجيب بالحديث معه.

وقال شهود عيان لموقع «رؤيا الاخباري»، إن جامعة خاصة شمالي العاصمة عمان، تشهد تواجدا أمنيا كثيفا، عقب حادثة مقتل طالبة على يد أحد الأشخاص ظهر الخميس.

وكان أحد الأشخاص قد أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، وفق بيان للأمن العام.

وقال البيان إن الحادث إذ نتج عنه إصابتها واسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، مضيفا أن الفاعل لاذ بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

ولاحقا للحادثة أعلنت مديرية الأمن العام أن الفتاة قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جار.

ونعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، الطالبة التي توفيت على يد أحد الأشخاص في محيط الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها على فيسبوك: بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها من كلية التمريض.. وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته«.

وتعهدت»الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".



يذكر أن مدينة المنصورة المصرية الاثنين الماضي حادثا مأساوية هزت الرأي العام المصري والعربي، حيث تفاجأ المارة أمام جامعة المنصورة، بإقدام شاب على طعن طالبة عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسدها، ومن ثم نحرها من رقبتها.

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