الامارات | الاردن.. مقتل طالبة تعرضت لإطلاق نار داخل الجامعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن.. مقتل طالبة تعرضت لإطلاق نار داخل الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها ويهرب، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام اليوم الخميس.

ونقلت عدد من الصحف المحلية عن المديرية قولها، «لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا».

وأضاف البيان«إن الحادث نتج عنه إصابة الطالبة التي اسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، مضيفا أن الفاعل لاذ بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه».

وكان الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي قال إن شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه فتاة جرى إسعافها إلى المستشفى وكانت حالتها سيئة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق لتحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news