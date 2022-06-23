في يومهن العالمي.. بطولات ما بعد رحيل شريك العمر: ونسيت أنى «أرملة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

نماذج كفاح قدمتها سيدات بعد رحيل شريك العمر، قمن بدور الأب والأم معاً، تولين، دون كلل، مهام التربية والتعليم والطمأنة والتشجيع لدفع صغارهن للأمام، تحمَّلن المتاعب وواجهن مصاعب الحياة بكل شجاعة، حتى ربحن السباق وكسبن الرهان.

وفى يومهن العالمى، تحتفل الأمم المتحدة بالأرامل كل عام بإسماع أصواتهن والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذى يحتجنه، كذلك «الوطن» قررت الاحتفاء بهن، بتسليط الضوء على مشوارهن المشرف، وكيف استطعن تقديم رسالتهن على أكمل وجه، علَّه يكون شعاع نور يضىء عتمة أخريات يعانين من ظروف مشابهة.