مشروب سحري لحرق الدهون.. ما الحقيقة الطبية لـ3 أنواع المتداولة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر السمنة أو زيادة الوزن من الأمراض الشائعة والتي يعاني أصحابها من تباعيتها وآثارها الصحية الخطيرة، لذا يحاول الكثير من الناس اتباع الحميات الغذائية والأنظمة الصحية لكن بعضهم يصاب بالإحباط بسبب عدم الوصول إلى الوزن المطلوب فيلجأون إلى ما يسمى مشروب سحري لحرق الدهون، وهو ما يوضحه «هن» في التقرير التالي.

مشروب سحري لحرق الدهون

في معظم الدول الأجنبية والعربية، تنتشر ثقافة العلاج بالاعشاب لذلك ظهر بعض الأقاويل عن مشروب سحري للتخلص من الدهون ومنها التالي:

عشبة شاي الليمون

تعتبر عشبة شاي النعناع لفقدان الوزن مشروب سحري لحرق الدهون، وفقا لموقع parenting firstery.

سيقان من عشبة الليمون

كوب من الماء

ملعقة شاي وملعقة من العسل

شريحة واحدة من الزنجبيل مقشرة

ويعتبر أفضل وقت لتناول شاي الليمون هذا هو خلال ساعات الصباح، إذ ثبت أنه يعزز فقدان الوزن التدريجي، كما أن العسل يمكن أن يحل محل السكر في هذا المشروب.

الشاي الأخضر بالفواكه

الشاي الأخضر بالفواكه أيضا مشروب سحري لحرق الدهون، كما أنه أيضا غني بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومكونات المشروب كالآتي:

لتر من الماء المغلي

5 أكياس من الشاي الأخضر

برتقالة او جريب فروت وليمون

حفنة من النعناع الطازج

يعتبر الشاي الأخضر التعويذة السحرية الثابتة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، كما يمكن إضافة الفاكهة المنعشة إليه حتى يتمتع بطعم جيد

مشروب العسل والليمون

المشروب الاخير هو مشروب العسل والليمون وهو مشروب سحري لـ حرق الدهون وإمداد الجسم بالطاقة، مقادير المشروب كالآتي :

ملعقتان كبيرتان من العسل

500 مل من الماء

نصف كوب من عصير الليمون الطازج

يمكن أن تبدأ يومك بتناول مشروب منعش ومليء بالطاقة مثل العسل والليمون، واحرص على عدم تسخين العسل؛ ثم تناول هذا المشروب إما فاترًا أو في درجة حرارة الغرفة.

حقيقة المشروبات السحرية لحرق الدهون

بالنسبة للمشروب السحري لحرق الدهون، قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية لـ «هن»: «مفيش أي سند أو علمي أو دراسة طلعت عن هذه المشروبات هي مجرد معتقدات خاطئة، هي كل اللي بتعمله بتريح الحالة النفسية لمريض السمنة فبننصحة بيها، لكن مشروب زي القرفة بالجنزبيل لا ينصح بخلط المشروبين».

وتابع: «بعض الناس يصابون بنزول الضغط بصورة مفاجئة، وبعض الناس تتناول الشاي الأخضر سواء أقراص أو مشروبات وهومن المشروبات التي تخفض الضغط أيضاً، لكن ليس لها أي علاقة بحرق الدهون ولا ينصح ببعض المشروبات، تجنبا لقرحة المعدة ولكل مشروب ميعاد لا يجب تناول أي مشروب في اي وقت».