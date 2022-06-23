الامارات | الكويت.. إلغاء حكم إعدام المتهم بقتل فرح أكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. إلغاء حكم إعدام المتهم بقتل فرح أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت محكمة الاستئناف اليوم حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام المتهم بقتل المغدورة فرح أكبر، وقضت له بالحبس المؤبد، وهي القضية التي تحظى باهتمام كبير من الرأي العام الشعبي والاعلامي في الكويت.

وأكدت محكمة الاستئناف، أن المتهم يستحق هذه العقوبة، والتفتت عن الطلبات الأخرى.

وقال المحامي عبدالمحسن القطان: «بصفتي وكيل ورثة المغدورة فرح أكبر‬⁩ سنتقدم بطلب للنيابة العامة لتمييز الحكم وكذلك بالطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر باستبدال عقوبة حكم الإعدام لقاتلها إلى عقوبة الحبس المؤبد، وسنطالب بالإعدام مجدداً». وفق صحيفة القبس.

وكانت تفاصيل هذه الجريمة المروعة قد اثارت الرأي العام، وعلى إثر ها، تظاهر عشرات في الكويت، احتجاجاً على العنف ضد النساء. وبمشاركة نحو 200 شخص بينهم رجال، ارتدت المتظاهرات ملابس سوداء اللون حداداً على فرح، واستجبن لدعوات التظاهر التي أطلقتها ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «من التالية؟»، وطالبن بتشديد العقوبات على من يعتدي على النساء.

ورفعت المشاركات لافتات كتب عليها «لن نسكت»، و«أوقفوا قتل النساء»، فيما رفعت أخريات يافطة كبيرة كتبت عليها أسماء 10 كويتيات تعرّضن للقتل خلال السنوات الأخيرة، وكتب تحتها «هناك نساء تم قتلهن بصمت ولم نذكر أسماءهن». وشارك عدد من عائلة فرح في الاعتصام مطالبين بتحقيق العدالة لها.

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