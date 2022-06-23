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ابن شيكابالا اتولد في الشوط التاني.. «نوح وآدم» تميمية حظ في المكسب

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

شيكابالا وابنه وزوجته

ارتباط وثيق بين ولادة أبناء لاعب الزمالك محمد عبدالرازق «شيكابالا» وعلاقته بالمستطيل الأخضر، فهم تميمة حظ قائد فريق الزمالك، ويتذكر الجمهور ولادة آدم ونوح أبناء شيكابالا بأحداث سعيدة على النادي الأبيض، تجعلهم يستبشرون بأبناء لاعبهم المفضل.

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ولادة ابن شيكابالا الثاني أثناء مباراة الزمالك

رُزق لاعب الزمالك محمود عبدالرازق «شيكابالا» بابنه الثاني، الذي أسماه نوح، أمس خلال الشوط الثاني في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، إذ فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف، التي لم يبدأها شيكابالا ولكنه شارك في الشوط الثاني منها، ليعلن بعدها خبر ولادة ابنه نوح، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مرفقا صورة مكتوب عليها نوح محمود شيكابلا وتاريخ ولادته 22ـ 6ـ2022.

ودون: «Our lucky charm arrived during the second half»، لتنهال آلاف التعليقات المباركة بولادة ابن شيكابالا الثاني نوح، ومن بينها: «ساحر جديد أتولد في قلعة ميت عقبة، يخلف أباه على عرش المستديرة»، مع تمنيات ودعوات له ولأبناءه.

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ابن شيكابالا الأول تميمة حظه في الملعب

ابن شيكابالا الأول «آدم»، كان لولادته، في ديسمبر 2019، أثرًا سعيدًا في نفوس عشاق الزمالك، إذ أنه كان تميمة الحظ التي أعادت والده شيكابالا إلى التهديف، بعد 20 يوما من ولادة ابنه، وعاد في أول مباراة له بعد إجازة طويلة عن الملاعب وصيام تهديفي وصل إلى 944 يومًا. 

وشارك حينها اللاعب صورة لتيشرت حمل اسم «آدم» بالرقم 10، مدونا عليه شعار نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق حينها قائلًا: «الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين»، في إشارة منه لانتماء طفله الأول، لجماهير التالتة يمين جماهير نادي الزمالك. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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