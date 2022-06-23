ماذا تفعل المطلقة مرة واحدة إلى أن يردها زوجها أو تبين منه؟.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يعتبر الطلاق من الأمور الشائعة في هذه الفترة إذ أن الكثير من الزيجات تنتهي سريعا وتفشل في الاستمرار، ولكن في بعض الأحيان يريد الرجل أن يعيد طليقته مرة أخرى وهذا جائز عند الفقهاء إذا كان بعد الطلقة الأولى أو الثانية أما الثالثة فلا يجوز ردها إلا عقب محلل وهذا ما اتفق عليه علماء الفقه المتخصصون في الأمور الـسرية، أما إذا كانت مطلقة طلقة أولى أو ثانية هنا يكثر التساؤلات حول خروجها أو التزامها بالمنزل خلال العدة، وهو ما يوضحه «هن» في التقرير التالي وفقا لما ورد عن الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على اليوتيوب.

ماذا تفعل المرأة بعد الطلقة الأولى؟

بعد انتشار الأسئلة بشأن الطلاق وماذا تفعل المطلقة طلقة أولى إلى أن يردها زوجها أو تبين منه، أجابت دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر للصفحة الرسمية على «يوتيوب» على هذا السؤال بالآتي: «إذا كانت الزوجة مطلقة طلقة أولى أو ثانية فلابد أن تتربص بنفسها حتى ترى دم الحيض مرة وثانية وثالثة، لأنه في أرجح الأقوال أو في المختار للفتوى هو الحيض لو طُلقت وهي طاهر فلابد أن تنتظر حتى تستوفي عدتها بمجيء ثلاث حيضات، ثم إن جاءت الحيضة الثالثة فقد برأت وقد صارت مطلقة طلقة بائنة ويجوز لها أن تتزوج بغير زوجها أو أن ترجع لزوجها إن شائت لو كانت الطلقة رجعية بعقد جديد ومهر جديد».

حكم رد الزوجة بعد الطلاق بدون علمها

«شخص ما طلق زوجته عند المأذون ومر على الطلاق 10 أيام هل يجوز له رد الزوجة بدون علمها؟»، ذلك السؤال الذي أرسله أحد المتابعين لدار الإفتاء لتكون الإجابة بأن: «البعض يُطلق عند المأذون طلاق بائن سواء كانت طلقة أولى أو ثانية بائنة، ومعنى البائن أنه لا يجوز أن يعيدها إلى ذمته إلا بعقد ومهر جديدين وزواج ومجلس عقد جديد أيضاً، بمعنى أصح أن يعيد زواجه منها مرة أخرى من جديد، لهذا فإن رده لها على ذمته بدون علمها باطل شرعا إلى أن يعود إلى الشروط السابقة بعلمها وموافقتها».