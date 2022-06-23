قبل موعد ولادتك.. اعرفي فوائد الولادة الطبيعية لصحة طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

عادة ما تلجأ السيدات إلى الولادة القيصري، إذ ينتاب بعضهن الخوف من إجراء الولادة الطبيعية وآخريات يكون الأمر خارج إرادتهن، يحدد من قبل طبيبهن المعالج، ولكن الأطباء أكدوا بشكل عام على أن الولادة الطبيعية تكون في صالح الصحة الإنجابية للسيدات.

ما الأفضل بين أنواع الولادة؟

وقالت الدكتورة مي ثابت، أخصائية الصحة الإنجابية والنساء والتوليد، خلال لقائها في برنامج «جروب الماميز» المذاع على فضائية «مدرستنا» مع الإعلامية ياسمين نور الدين، إنه قبل الولادة تخضع جميع السيدات لتحاليل الفيروسات ويتوفر في جميع المستشفيات الحكومية للاطمئنان على صحة الأم قبل الولادة، ونظرًا لأن المولود يحتاج إلى عناية خاصة.

فوائد الولادة الطبيعية

أما عن الولادة، فتعتبر الطبيعية أفضل النوعين لصالح الصحة الإنجابية للمرأة، ولكن لجأت الكثير من الفتيات والسيدات إلى الولادة القيصري للرهبة التي تكونت داخلهن تجاه الولادة الطبيعية، والأحاديث المتداولة على السوشيال ميديا والتي كان لها التأثير الكبير عليهن «كله بيتكلم على السوشيال ميديا عن ألم الولادة الطبيعي، طبيعي الستات تلجأ للقيصري».

وتابعت أخصائية الصحة الإنجابية، أن للولادة الطبيعية العديد من المزايا، ومن بينها أنها تقلل فرصة دخول الطفل إلى الحضانة عقب الولادة عكس الولادة القيصري، فضلًا على أن الطفل يكون مكتمل النمو «هو بيتولد طبيعي من غير ما احنا اللي نحدد يوم»، مشيرًة إلى أنها تكون وفق التوقيت المناسب الذي يحدد من الله.

وأشارت «مي» إلى أن الألم الذي تعيشه الأمهات عقب الولادة القيصري لا يمكن وصفه، إذ تحتاج إلى الدعم والمساندة لعدة أيام، على عكس الولادة الطبيعية التي تعود بعدها الأم إلى حياتها الطبيعية بعد فترة قليلة، كما أنها لا تترك جرحًا في أسفل بطن السيدات مثلما يكون في الولادة القيصرية، التي تدفع الكثير منهن إلى إجراء عمليات تجميل لإزالة آثار الجرح.