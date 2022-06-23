الامارات | 60 دقيقة مع «إضاءات نفسية».. عبر أثير الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة مع «إضاءات نفسية».. عبر أثير الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحفل علم الصحة النفسية بكنوز يمكن أن تغير مجرى حياة كثيرين نحو الأفضل، وتحدث نقلة إيجابية في مسيرتهم الأسرية والعلمية والمهنية، خصوصاً في ظل الضغوط التي تحفل بها محطات الإنسان.

ويعطي برنامج «إضاءات نفسية» الذي يقدم عبر أثير إذاعة الشارقة، ويقدمه الخبير النفسي محمد أحمد، نصائح وومضات في مجال علم الصحة النفسية، تنمي في المرء ثقته بنفسه، وتمنحه جرعات من الطاقة والإصرار لإدراك النجاح وتحقيق الريادة في كل مجالات الحياة ومحطاتها.

ويتناول البرنامج أهم المشكلات النفسية والأسرية والمجتمعية والوظيفية برؤية نفسية، ويعطي أفضل الحلول بطريقة علمية وخطوات ملموسة تثقف المجتمع وتنشر الوعي والإدراك في كيفية التعامل مع النفس ومع الآخرين، للوصول إلى علاقات تسودها المودة والإيجابية.

ساعة من الزمن، يغوص برنامج «إضاءات نفسية» في أعماق النفس الإنسانية ليسبر أغوارها، ويساعد المستمعين على اتخاذ الإجراءات والخطى الصحيحة التي تكفل لهم تحسين ظروف العيش، والتفاعل مع جماليات البيئة المحيطة بهم مهما كانت التحديات صعبة أمامهم، وهو يؤكد أن الحياة ليست مفروشة بالورود، ولكن نظرتنا إليها هي التي تحدد شعورنا وأحاسيسنا تجاه كل لحظة من لحظات الحياة.

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